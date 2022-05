Domenico Pozzovivo na zesde plek op Blockhaus: “Stap dichter bij mijn hoofddoel”

Domenico Pozzovivo klom in de Giro d’Italia daags voor de tweede rustdag naar de achtste plek in het algemeen klassement. Op de Blockhaus kwam de kopman van Intermarché-Wanty-Gobert in de elitekopgroep over de finish.

Pozzovivo moest op de slotbeklimming Richard Carapaz, Romain Bardet en Mikel Landa in eerste instantie laten gaan, maar kon daarna met João Almeida en Jai Hindley van voren terugkeren. De Italiaan kwam uiteindelijk als zesde over de finish. “Ik ben bijzonder tevreden met deze prestatie! Voor de start had ik me ingebeeld dat ik bij de tien beste renners kon eindigen en uiteindelijk kon ik mijn verwachtingen overtreffen! In 2017 eindigde ik ook al zesde op deze aankomst, maar toen was ik veel verder van ritwinst verwijderd”, blikte hij terug.

Naarmate de finish dichterbij kwam, groeide het vertrouwen bij Pozzo. “Ik geloofde in de zege, ook al was ik niet de meest explosieve renner in de kopgroep. Het wedstrijdverloop was namelijk ideaal voor mij, tot aan de slotkilometer reden we tegen onze limiet. Deze prestatie brengt me opnieuw een belangrijke stap dichter bij mijn hoofddoel, een top tien in het eindklassement.”

Elan

Pozzovivo heeft vertrouwen in zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert, die na de eerste volle week nog altijd voltallig is. “Na acht dagen wedstrijd stonden we bovenaan in het ploegenklassement, wat een nieuwe ervaring is voor het team in een Grote Ronde, en we toonden vandaag dat we ook in de bergen collectief goed voor de dag komen met nog vier renners in het peloton der favorieten halverwege de slotklim. In 2022 breken we record na record en ik ben vastberaden om op dat elan door te gaan.”