Domenico Pozzovivo geopereerd aan elleboog

Domenico Pozzovivo is donderdag in een ziekenhuis in Lugano geopereerd aan zijn linkerelleboog. De Italiaan reed in de Giro d’Italia al rond met een elleboogblessure, maar de blessure verergerde na afloop van de ronde en dus moest de renner van NTT Pro Cycling onder het mes.

Pozzovivo kwam in de voorbije Giro ten val en had sindsdien last van een blessure aan zijn elleboog. De 37-jarige klimmer wist op karakter nog wel Milaan te halen en eindigde zelfs als elfde in het klassement. “We hadden een operatie gepland voor half november, maar Domenico kreeg steeds meer last van zijn elleboog”, zo laat zijn vrouw weten aan La Gazzetta dello Sport.

“We konden niet wachten aangezien hij last had van een bacteriële infectie. Er was zelfs een risico op gangreen (het afsterven van lichaamsweefsel, red.) en dus moest hij drie uur worden geopereerd. Het probleem is nu normaal gesproken verholpen, maar vrijdag horen we meer. Ik weet nu al dat Domenico zo snel mogelijk weer op de fiets wil kruipen.”

Pozzovivo heeft (naast vier andere renners) nog een doorlopend contract bij NTT Pro Cycling, al is het maar de vraag of de Zuid-Afrikaanse formatie verder kan in 2021 na het afhaken van hoofdsponsor NTT. Volgens La Gazzetta dello Sport en Het Nieuwsblad zijn er concrete signalen dat ploegbaas Doug Ryder een nieuwe hoofdsponsor vindt, maar het is nu al een tijdje stil.