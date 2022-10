Domenico Pozzovivo (39) denkt nog niet aan stoppen

Domenico Pozzovivo is nog niet van plan om zijn fiets aan de wilgen te hangen. De 39-jarige Italiaanse klimmer, die over ruim een maand veertig kaarsjes mag uitblazen, heeft nog geen werkgever voor komend seizoen. Pozzovivo hoopt alsnog ergens een contract te kunnen ondertekenen.

Pozzovivo kwam dit jaar uit voor Intermarché-Wanty-Gobert en sluit een langer verblijf bij de Waalse ploeg niet uit, zo laat hij weten aan La Gazzetta dello Sport. Het is echter onduidelijk of er vanuit de ploegleiding eveneens interesse is in een langere samenwerking.

De ervaren klimmer bewees dit jaar nog zijn sportieve waarde. Pozzovivo werd achtste in de Giro d’Italia, negende in de Ronde van Zwitserland, vijfde in de Coppa Agostoni, derde in de Giro dell’Emilia en achtste in Tre Valli Varesine. De pechduivel reed echter ook meerdere malen mee in 2022: zo moest Pozzovivo ziekjes opgeven in de Vuelta a España en kwam hij zwaar ten val in de Ronde van Lombardije, zijn laatste koers van het seizoen.

Pozzovivo zat een jaar geleden in hetzelfde schuitje, nadat zijn toenmalige werkgever Qhubeka NextHash ophield te bestaan. De Italiaan leefde lange tijd in sportieve onzekerheid, maar werd in extremis toch nog opgevist door Intermarché-Wanty-Gobert.