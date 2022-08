Domen Novak tekent voor twee jaar bij UAE Emirates

Domen Novak verruilt Bahrain Victorious volgend jaar voor UAE Emirates. De Sloveen heeft een tweejarig contract getekend bij de ploeg van Tadej Pogacar. Dat meldt UAE Emirates op zijn site.

“Het is altijd een droom geweest om voor UAE Emirates te koersen samen met Tadej Pogacar en zoveel andere goede renners”, aldus de 27-jarige Novak, die in 2017 prof werd bij het toenmalige Bahrain Merida. “Nu is de droom werkelijkheid geworden. Ik ben vereerd en dankbaar voor het vertrouwen dat ze me hebben gegeven en ik heb zin om aan het avontuur te beginnen.”

Novak, de nationaal kampioen van Slovenië in 2019, kent een goed seizoen. Vooral in de Ronde van Slovenië stak hij nadrukkelijk zijn neus aan het venster. Achter de ongenaakbare Tadej Pogacar en Rafał Majka, zijn toekomstige ploeggenoten, werd hij derde in de eindrangschikking. Kort daarvoor was hij ook al tweede geworden in de twintigste etappe van de Giro d’Italia, de rit met finish op de Passo Fedaia.

Mauro Gianetti, teammanager bij UAE Emirates, ziet de ontwikkeling van Novak ook. “Novak is een renner die goede progressie heeft getoond in zijn jaren als prof en we hebben het gevoel dat hij kwaliteit toe kan voegen aan het team, vooral in de bergen. Hij heeft al veel jaren ervaring op WorldTour-niveau en we geloven dat hij het team veel te bieden heeft in de komende jaren.”

UAE mengt zich de laatste weken nadrukkelijk op de transfermarkt. Eerder maakte het ook al de komst van Felix Großschartner en Tim Wellens bekend.