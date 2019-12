Dombrowski over vertrek naar UAE Emirates: “Werd tijd om wat anders te doen” dinsdag 24 december 2019 om 12:21

Na vijf seizoenen EF Education First maakte Joe Dombrowski afgelopen najaar de keuze om te verkassen naar UAE Emirates. Hij hoopt zijn carrière daar een nieuwe impuls te geven, zo vertelt hij tegen Velonews.

“Ik had het gevoel dat mijn ontwikkeling bij EF Education First stagneerde. Ik voelde dat het tijd werd om wat anders te gaan doen”, verklaart hij zijn afscheid van het ‘kamp Jonathan Vaughters’. Vervolgens was hij een van de renners die door de WorldTour-ploeg uit het Midden-Oosten werd aangetrokken. “De ploeg bestaat nog niet zo lang, het laatste jaar hebben ze een serieuze stap gezet. Ik heb met renners en stafleden gesproken en zij zeggen allemaal dat de ploeg steeds beter wordt en dat het een goede structuur is om onderdeel van uit te maken.”

De intussen 28-jarige Amerikaan won in 2012 de Baby Giro. Dombrowski voelt dat dat hij de verwachtingen nooit in heeft kunnen lossen. “Als je zo’n koers wint word je natuurlijk bestempeld als talent. Ik denk niet dat ik dat helemaal waar heb kunnen maken. Ik verwachtte er meer van, maar ik schrijf mezelf nog niet af. In de toekomst kan ik nog wat laten zien.”

Giro d’Italia

De nabije toekomst brengt hem via etappekoersen als de Ronde van Valencia, de Volta ao Algarve, Tirreno-Adriatico, en de Tour of the Alps waarschijnlijk naar de Giro. Daar hoopt Dombrowski minstens twee plekken hoger te eindigen dan afgelopen seizoen. De Amerikaan mikt namelijk op een plek bij de eerste tien. “Een goede Giro rijden zou een geweldige manier zijn om bij de nieuwe ploeg te beginnen. Wanneer je in een nieuwe omgeving komt nemen mensen al snel een standpunt in. Ik hoop ze te kunnen laten zien dat ik een betrouwbare renner ben.”

Dombrowski schreef afgelopen jaar een koers op zijn naam. Half augustus won hij de slotetappe van de Ronde van Utah. Zijn andere profzeges behaalde hij eveneens in die wedstrijd. In 2015 won hij een rit en was hij eindwinnaar.