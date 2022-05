Dolgelukkige Dries De Bondt wint in Giro: “Ik droomde hiervan, maar ik kan het niet geloven!”

Alpecin-Fenix heeft haar derde etappezege in de Giro d’Italia 2022 gewonnen. Dries De Bondt haalde het in de achttiende rit in een sprint met vier vroege vluchters, voor Edoardo Affini en Magnus Cort. De 30-jarige Belg kon na afloop zijn geluk niet op, nadat hij de Italiaan met een half wiel nipt kon afhouden. “Dit is echt geweldig”, jubelt De Bondt in het flash interview.

Het viertal liet in de slotfase het op hol geslagen peloton net achter zich. “Een dikke pluim voor ons alle vier”, onderstreept De Bondt. “We hebben magnifiek samengewerkt tot de laatste kilometer. We kochten tijd om te speculeren, maar dat hebben we niet gedaan. Niemand sloeg een beurt over, niemand heeft een seconde getwijfeld. Dit is zo mooi, want iedereen dacht dat dit een sprintrit zou zijn. Het stond in de sterren geschreven dat Mark Cavendish, Arnaud Démare of Alberto Dainese zou winnen.”

“We hebben met z’n vieren een plan gemaakt om vooruit te blijven. We hebben ons daaraan gehouden en het is ons gelukt om voor de zege te sprinten”, gaat de renner van Alpecin-Fenix verder. “In de spurt hebben we de druk neergelegd bij Magnus, omdat hij het grootste palmares heeft. Het is logisch dat hij van kop af aan moet beginnen. Ik wist dat ik in het wiel van Edoardo moest zitten, omdat hij van ver zou gaan. Als ik er dan uit kon komen, kon ik winnen. Echt geweldig dat het gelukt is!”

De Bondt kon zijn geluk niet op na afloop. “F*ck, ik kan het niet geloven. Dat was echt een droom. Toen ik begon met wielrennen, begon ik met dromen. Die dromen werden daarna doelen. Die doelen haalde ik en toen begon ik groter te dromen. Ook die haalde ik en toen begon ik te dromen van een Belgische titel. Ook dat lukte, waarna ik een grote ronde wilde rijden in de tricolore. Ook daar slaagde ik in. En toen ben ik begonnen dromen van een ritzege in deze Giro. Oók gelukt, echt geweldig!”