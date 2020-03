Dolblije Hugo Hofstetter: “Winnen is zo moeilijk” dinsdag 3 maart 2020 om 18:15

Hugo Hofstetter wint niet vaak in zijn carrière, maar vandaag was het (eindelijk) raak in de GP Le Samyn. De sprinter van Israel Start-Up Nation wist na een spannende wedstrijd Aimé De Gendt en David Dekker naar de overige ereplaatsen te verwijzen. Na afloop liet de winnaar zijn emoties de vrije loop.

Voor de 26-jarige Hofstetter is het pas zijn tweede overwinning sinds zijn entree bij de profs, na een etappezege in de Tour de l’Ain. “Het is zo ontzettend moeilijk om te winnen”, zo vertelt hij in de interviewtent. “Ik ben geen veelwinnaar, daarom doet deze zege extra veel deugd. Ik doe er namelijk veel voor.”

Hofstetter reed de voorbije seizoenen voor het Franse Cofidis, maar hij koos eind 2019 voor een Israëlisch avontuur. Afgelopen zondag stak de Fransman al zijn neus aan het venster met een zesde plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne. “Ik beschik momenteel over hele goede benen en besloot me vandaag wat te sparen voor de sprint.”

“De spurt verliep uiteindelijk perfect voor mij. Het is top om zo vroeg in het seizoen voor mijn nieuwe ploeg te winnen. En dat ook nog eens op de verjaardag van mijn vriendin”, vertelt hij lachend.