Dit zijn de toeristische hotspots van het WK in Vlaanderen

Fietstoerisme

Deze week vormt Vlaanderen het epicentrum van de internationale wielersport, wanneer in Brugge en Leuven de mondiale wereldtop de strijd aangaat om de felbegeerde regenboogtruien. In samenwerking met Toerisme Vlaanderen brengen we de toeristische hotspots van deze WK-week extra onder de aandacht.

Brugge



De eerste dagen was Werelderfgoedstad Brugge het decor van de tijdritten. Wielerfanaten herkennen de Grote Markt met zijn kenmerkende Belfort wellicht nog van de start van de Ronde van Vlaanderen, die tot 2016 in Brugge op gang geschoten werd. Blikvangers van het Venetië van het Noorden zijn het Begijnhof en de Triënnale. Het ‘Prinselijk Begijnhof Ten Wijngaarde’ met witgeschilderde gevels en verstilde kloostertuin dateert uit de dertiende eeuw en werd in 1998 erkend als werelderfgoed. De Triënnale is een kunstroute in de openbare ruimte die je Brugge op een geheel nieuwe wijze laat ontdekken.

Meer info:

visitbruges.be

Knokke-Heist



Kustplaats Knokke-Heist fungeert tijdens de WK-week als startplaats voor de tijdritten. Naast het strand en de zee waar Knokke-Heist om bekendstaat, heeft het altijd een bijzondere aantrekkingskracht uitgeoefend op artiesten, architecten, beeldhouwers en schilders. Op de meest onverwachte locaties tref je kunst aan. Een echte aanrader is de Triënnale Beaufort waarbij langs de hele Vlaamse kustlijn een artistiek werk tentoon wordt gesteld. Deze route is ook voor fietsers heel toegankelijk.

Meer info:

https://www.beaufort21.be/

Leuven



Voor de wegwedstrijden zullen alle ogen gericht zijn op Leuven. De studentenstad staat bekend om zijn rijke uitgaansleven, waarbij de Oude Markt bekendstaat als ‘de langste toog ter wereld’. De binnenstad is voor een belangrijk gedeelte autoluw en daarom zeer fietsvriendelijk. De stad zelf is ook een lust voor het oog. Het stadhuis is dé trots van Leuven. Door de uitzonderlijke gevel is het één van de bekendste gotische stadhuizen ter wereld. Een tip is het Abdij van Park, een serene oase in het groen net buiten het stadscentrum. De gebouwen, poorten, kerk, watermolen, de de vijvers en zelfs de schuur en de ommuurde groententuin .Ook is er een hoevewinkel en een heerlijk restaurant.

Meer info:

https://visitleuven.be/

Vlaams-Brabant

Naast de route waar de strijd om de regenboogtrui betwist zal worden, biedt de provincie Vlaams-Brabant tal van andere aantrekkelijke opties voor fietsers van verschillende niveaus. Denk bijvoorbeeld aan de Eddy Merckx Cycling Route, een heuvelachtige route van 70 kilometer met af en toe een kuitenbijter. Deze sportieve fietsroute brengt je in een lus over dezelfde wegen waar de jonge Eddy zijn eerste fietservaring opdeed. Onderweg fiets je onder meer langs het standbeeld van Eddy Merckx aan zijn geboortehuis.

Een andere leuke route is de Sven Nys Cycling Route, over het favoriete trainingsparcours van de voormalig veldritkampioen. Over Nys gesproken, in zijn thuisbasis Baal (op ongeveer een half uurtje van Leuven), is het Sven Nys Cycling Center te vinden. Naast een belevingscentrum dat gewijd is aan de veldritsport kunnen sportievelingen zich uitleven op een uitdagend parcours op de Balenberg.

Meer info:

Eddy Merckx Route

Sven Nys Route

Sven Nys Cycling Center