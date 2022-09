Dit schreven de kranten over wereldkampioen Remco Evenepoel: “Remcoïaans”, “Bijna perfect jaar”, …

Remco Evenepoel werd zondag op formidabele wijze wereldkampioen in Wollongong. Het was niet eenvoudig om de grootsheid van zijn prestatie te beschrijven, maar de media deden hun best. WielerFlits verzamelde koppen en teksten uit verschillende kranten.

Het Laatste Nieuws (België): “Remcoïaans”

“Fenomenaal is het, hoe Remco Evenepoel gisteren wereldkampioen werd. Op hoogsteigen wijze: door op 25 kilometer van de finish zijn concurrenten kansloos achter te laten, om dan solo de triomftocht in te zetten richting Wollongong. Nog fenomenaler is het dat hij de wereldtitel pakt in hetzelfde jaar waarin hij met Luik-Bastenaken-Luik ook al een klassiek Monument won én met de Vuelta één van de drie grote rondes.”

“Een prestatie die we nu officieel “Merckxiaans” mogen noemen: Eddy Merckx was in 1971 de laatste Belg die dat in één seizoen voor mekaar kreeg. Of zeggen we beter “Remcoïaans”, want Evenepoel is nog altijd maar 22, en verdient straks misschien wel zijn eigen stempel.”

Het Nieuwsblad (België): “De beste renner ter wereld”

“Wereldkampioen na een solo van 25 kilometer. Een voorsprong van meer dan 2 minuten. Een regenboogtrui nadat hij in hetzelfde jaar ook al een grote ronde en een monument won. En dat allemaal op 22-jarige leeftijd. Wat Remco Evenepoel gisteren in het Australische Wollongong liet zien, was, wel ja, Merckxiaans. Of om het met Yves Lampaert te zeggen: hij is gewoon de beste renner ter wereld.”

L’Équipe (Frankrijk): “Het Belgische wonderkind”

“Dankzij zijn buitengewone talent maakte Evenepoel zich nooit zorgen. Met de vinger op zijn mond kwam hij solo aan, alsof hij de kritiek die voortkwam uit een zeer bewogen begin van zijn carrière definitief achter zich heeft gelaten. Vijf jaar nadat hij het wielrennen ontdekte en twee jaar nadat hij bijna het leven liet in de Ronde van Lombardije, staat het Belgische wonderkind aan de top. (…) De Belgische renner heeft het internationale wielrennen al in zijn greep en zijn lijst met overwinningen, die al 37 profzeges omvat, zal waarschijnlijk blijven groeien.”

De kop op de voorpagina van L’Équipe luidde ‘De dag des Heren’. Naast Evenepoel, waren ook foto’s te zien van hardloper Eliud Kipchoge en het Franse roei-duo Hugo Boucheron en Matthieu Androdias. Kipchoge won de marathon van Berlijn in een nieuw wereldrecord, Boucheron en Androdias werden wereldkampioen.

Le Parisien (Frankrijk): “Bijna perfect jaar”

“2022 zal een bijna perfect jaar zijn geweest voor Remco Evenepoel. Na Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian en de Ronde van Spanje wint het Belgische wonderkind in Australië zijn eerste wereldtitel. Tien jaar na het laatste Belgische succes, dat van Philippe Gilbert. Met zijn 22 jaar is Evenepoel niet de jongste wereldkampioen in de geschiedenis. Een andere Belg, Karel Kaers, maakte het zegegebaar op de leeftijd van 20 jaar, 2 maanden en 15 dagen. Maar Evenepoel krijgt nog andere kansen om geschiedenis te schrijven.”

La Gazzetta dello Sport (Italië): “Eddy Merckx kroont Evenepoel: ‘Hij won net zoals ik'”

La Gazzetta dello Sport liet Eddy Merckx aan het woord. “Ik had hem al een berichtje gestuurd na de Vuelta, waarop Remco heeft geantwoord”, vertelt drievoudig wereldkampioen Merckx. “Ik heb met mijn zoon Axel naar het WK gekeken en al op 50 kilometer van het einde heb ik gezegd dat Remco zou winnen.”

AS (Spanje): “Evenepoel drukt stempel op wielergeschiedenis”

“Etappekoersen, grote klassiekers, grote rondes of zelfs een wereldkampioenschap. Ongeacht het parcours, Remco Evenepoel presteert altijd. Vandaag bewees hij dat opnieuw. Na zijn fantastische overwinning in de Vuelta, triomfeert hij ook op het wereldkampioenschap in Wollongong. Evenepoel drukt zijn stempel op de geschiedenis van de wielersport. Het Belgische wonderkind deed wat hij het beste kan: zonder om te kijken, gas geven om uiteindelijk alleen over de finish te komen met de grootste voorsprong op een WK (2:21) sinds Vittorio Adorni in 1968 (9:51).”