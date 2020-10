Dit moet je weten als je wil beginnen met wielrennen (uitlegvideo)

Mathieu van der Poel en Wout van Aert schitterden gisteren in de Ronde van Vlaanderen . Het duo behoort inmiddels tot de allerbeste wielrenners te wereld. Ook zijn ze uitgegroeid tot grote idolen voor jonge wielerliefhebbers.

Zoals alle wielrenners begonnen ze ooit als jonge mannetjes op een instapmodel racefiets bij de lokale wielervereniging. Wie wil beginnen met wielrennen heeft nogal wat keuzes en beslissingen te maken.

Wat voor fiets heb je nodig? Welke kleding is verplicht? Vanaf welke leeftijd kan je wedstrijden rijden? In deze video leggen we uit wat je moét weten als je wilt beginnen met wielrennen.

Deze video is in samenwerking met Limburg Cycling tot stand gekomen.