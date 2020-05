Dit jaar geen GP Cerami, Tour de l’Ain schuift acht dagen op, geen GP Scherens donderdag 7 mei 2020 om 15:27

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over de afgelasting van de GP Cerami en het verschuiven van de Tour de l’Ain

Geen GP Cerami in 2020

De 54e editie van de race zal pas in 2021 afgewerkt worden. Dit jaar zou de Waalse semi-klassieker op 16 juli worden verreden, maar door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om alle sportevenementen te annuleren tot 31 juli was dit – net als de Ronde van Wallonië – onmogelijk geworden.

De Ronde van Wallonië gaat nog op zoek naar een nieuwe datum dit jaar, maar de organisatoren van de GP Cerami kiezen ervoor om te passen. De volgende editie komt er wel in 2021. Zo blijft de Franse sprinter Bryan Coquard voorlopig de laatste naam op de erelijst

“Tour de l’Ain als voorbereidingswedstrijd voor Tour de France”

De Tour de l’Ain schuift een weekje op. Oorspronkelijk zou de korte rittenkoers van 30 juli tot 1 augustus worden afgewerkt, maar de organisatoren willen hun wedstrijden nu van 7 tot 9 augustus op de kalender. “De Tour begint op 29 augustus, de Tour de l’Ain is dit jaar dus een voorbereidingskoers op de Grande Boucle”, luidt het. “Zo is de 3e en laatste rit tussen Saint-Vulbas en Grand Colombier (143 km) identiek aan de 15e rit van de Tour (Lyon-Grand Colombier) voor de laatste 110 kilometer, de meest lastige.”

Geen GP Jef Scherens

De GP Jef Scherens in Leuven, voorzien op 30 augustus, is van de kalender verdwenen. Deze 1.1-wedstrijd op de UCI-kalender rekende net dit jaar op een mooi deelnemersveld, omdat Leuven in 2021 gastheer is van het WK wielrennen.

De Tour de France gaat, zoals het er nu naar uitziet, door van 29 augustus tot 20 september. Opvallend genoeg gaat de GP Poeske Scherens, die altijd al gepland was voor 30 augustus, niet door. “In samenspraak met de organisatoren hebben we de meeste grote zomerevenementen in Leuven moeten afblazen”, meldt de bevoegde schepen.