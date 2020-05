Dit gebeurde er in de wielerwereld op 30 mei zaterdag 30 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in ons archief en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 30 mei?

1999: Met pech kampende Pantani wint op Oropa na indrukwekkende inhaalrace

Renners als Laurent Jalabert, Gilberto Simoni en Ivan Gotti keken vlak voor het opdraaien van de slotklim naar de man in de roze trui. Marco Pantani was de grote favoriet om de vijftiende etappe van de Giro d’Italia 1999 te winnen, gezien zijn eerdere klimdemonstraties op Gran Sasso d’Italia, de Colle Fauniera en Madonna del Colletto. De organisatie koos voor een route tussen Racconigi en Oropa, waar de finishstreep was getrokken op de beklimming naar het bekende heiligdom van Oropa. U weet wel, daar waar Tom Dumoulin achttien jaar later zou zegevieren.

Pantani kreeg vlak voor de voet van de slotklim echter af te rekenen met een lekke band. Wat volgt is een indrukwekkende inhaalrace van de kale Italiaan. De leider wordt opgewacht door zijn ploeggenoten van Mercatone Uno, laat zich een paar minuten gangmaken door onder meer Enrico Zaina en gaat dan zelf op jacht naar de koplopers. Vooraan blijkt Jalabert over de beste benen te beschikken en de Franse kampioen begint aan een solo richting de top, maar in de achtergrond raapt Pantani de ene na de andere renner op.

De rozetruidrager klimt een paar kilometer per uur rapper dan de rest en rijdt in zijn zo kenmerkende stijl – staand op de pedalen en handen in de beugel – Paolo Savoldelli, Simoni, Nicola Miceli en Gotti voorbij. Met nog twee kilometer te gaan heeft Pantani nagenoeg iedereen ingehaald en achtergelaten, alleen Jalabert heeft nog een beperkte voorsprong op de man uit Cesena.

De renner van ONCE voelt de bui echter hangen en wordt ook voorbijgesneld door Pantani, die een zoveelste demarrage uit zijn benen schudt en na een indrukwekkende demonstratie als eerste de finish bereikt.

Beelden 15e etappe Giro d’Italia 1999

Uitslag 15e etappe Giro d’Italia 1999

2002: Oude rot Tonkov kan het nog op de flanken naar Folgaria, leider Evans breekt

Pavel Tonkov was in de jaren negentig van de vorige eeuw een vaste klant in de Giro d’Italia. De Russische klimmer luistert zijn debuut in 1992 op met een zevende plaats in het eindklassement, finisht tweemaal als runner-up (achter Ivan Gotti en Marco Pantani) en beleeft in 1996 het mooiste moment uit zijn carrière door met verve de Ronde van Italië te winnen. Zes jaar later is Tonkov 33 jaar oud en wint hij op fraaie wijze de bergrit naar Folgaria. Het blijkt een van zijn laatste kunstjes als beroepswielrenner, de Rus besluit in 2005 zijn fiets aan de wilgen te hangen.

De renner van Lampre kiest op 30 mei 2002 al vroeg voor de aanval in een etappe over de Passo di Gardena, Passo di Sella, Passo Bordala en als toetje de slotklim naar het bergdorpje Folgaria. Tonkov rijdt een tijd samen met bergkoning Julio Alberto Pérez Cuapio, maar neemt op de slotklim afscheid van de Mexicaanse pocketklimmer en soleert op knappe wijze naar zijn zesde ritzege in de Giro. Tonkov heeft geen weet van de gebeurtenissen in de achtergrond, maar de zeventiende etappe blijkt een Waterloo voor veel klassementsrenners.

Zo verliezen Dario Frigo en Aitor González meer dan tien minuten, waardoor ze plots kansloos zijn voor de eindzege. Maar de aandacht gaat vooral uit naar Cadel Evans, de leider in de wedstrijd. De Australiër van Mapei-Quickstep begon met uitstekende papieren aan de laatste bergetappe, maar ontploft volledig richting Folgaria. Evans bereikt zwalkend de finish, zeventien minuten na de binnenkomst van Tonkov, waardoor zijn Giro-droom uiteen spat. Paolo Savoldelli is de grote winnaar van de veelbesproken etappe en kroont zich enkele dagen later tot eindwinnaar.

Beelden 17e etappe Giro d’Italia 2002

Uitslag 17e etappe Giro d’Italia 2002

2003: Simoni bekroont Giro-zege met winst bij Cascate del Toce, laatste aanval Pantani

De negentiende etappe van de Giro d’Italia 2003 werd gewonnen door Gilberto Simoni, maar nog belangrijker is dat we toen Marco Pantani voor het laatst in actie zagen als topklimmer. Vanuit de start in Canelli leiden de wegen ons naar Cascate del Toce, een bekende waterval in de Noord-Italiaanse regio Piëmont. Om daar te komen moeten de renners eerst meer dan zeventien kilometer klimmen. De etappe eindigt in een laatste krachtmeting tussen de beste klimmers in de Giro, met Stefano Garzelli, Dario Frigo en vooral Pantani en roze trui Simoni in een hoofdrol.

Pantani voelt zich goed op de niet al te steile slotklim naar Cascate del Toce en trekt verschillende keren ten aanval, maar moet telkens vaststellen dat er weer renners aan zijn wiel kleven. Klassementsaanvoerder Simoni beperkt zich tot volgen, maar blijkt vooral te hebben gewacht op het juiste moment. De renner van Saeco versnelt als de aanvalslust van Pantani weg is, rekent de eerder ontsnapte Pellizotti in en laat hem achter als de koplopers door een tunnel koersen. Simoni komt niet veel later als eerste over de streep en geeft zijn Giro-zege nog wat extra glans.

De dappere Pantani moet in de finale nog wat terrein prijsgeven en finisht als twaalfde in de daguitslag, op 44 seconden van Simoni. Acht maanden later sterft De Piraat in een hotelkamer in badplaats Rimini.

Beelden 19e etappe Giro d’Italia 2003

Uitslag 19e etappe Giro d’Italia 2003

2004: Alessandro Petacchi boekt negende zege in slotetappe naar Milaan

Het is slechts weinig renners gegeven om negen etappes in de Giro d’Italia te winnen, laat staan in één editie. Alessandro Petacchi ontpopte zich in 2004 tot de grote zegekoning, alleen Fred Rodriguez en Robbie McEwen wisten de spurtbom van Fasso Bortolo een keer van de zege te houden. Ook na drie weken koers stond er geen maat op Petacchi, die als drager van de paarse puntentrui zegevierde in de vlakke slotetappe naar Milaan. Marco Zanotti moest niet voor de eerste keer genoegen nemen met een ereplaats, Aart Vierhouten finishte knap als derde.

Petacchi zou in de daaropvolgende jaren nog heel wat etappezeges boeken in de ronde van zijn land. De eindzege in de Giro ging dat jaar naar Damiano Cunego van Saeco. De Italiaan begon als outsider aan de drieweekse rittenkoers, maar bleek sterker dan zijn concurrenten én kopman Gilberto Simoni en werd op het eindpodium vergezeld door Serghei Honchar en een niet al te blije Simoni. De bergtrui werd gewonnen door Fabian Wegmann, de puntentrui ging dus naar Petacchi en Saeco won niet geheel verrassend het ploegenklassement.

Beelden 21e etappe Giro d’Italia 2004

Uitslag 21e etappe Giro d’Italia 2004

Eindklassement Giro d’Italia 2004

2014: Nairo Quintana wint als rozetruidrager klimtijdrit op Monte Grappa

Nairo Quintana won zes jaar geleden zijn eerste grote ronde met de Giro d’Italia. De Colombiaan kwam toen nog uit voor Movistar en gold als dé topfavoriet in aanloop naar de ronde, maar begon niet okselfris aan de Giro en kwam pas laat op stoom. De klimgeit veroverde de roze trui pas na zestien etappes en deed dit bovendien na een veelbesproken finale op weg naar Val Martello. Drie dagen later liet hij in de klimtijdrit op de Monte Grappa zien daadwerkelijk de beste renner te zijn. Al moest Quintana nog diep gaan om Fabio Aru achter zich te houden.

De Italiaan van Astana reed bijzonder hard de Monte Grappa op en bleek aan de finish ruim één minuut sneller dan Rigoberto Urán, de renner die enige tijd in de roze leiderstrui mocht rondfietsen. Quintana begon met de nodige reserves aan de tijdrit en moest aan het eerste tussenpunt tijd prijsgeven op Urán, maar wist zijn achterstand in het tweede deel om te buigen in een voorsprong. Aru hield lange tijd gelijke tred met Quintana, maar kwam toch zeventien tellen tekort om een tijdritzege achter zijn naam te schrijven. Nairo Quintana was de koning van de Monte Grappa.

Wedstrijdverslag 19e etappe Giro d’Italia 2014

Beelden 19e etappe Giro d’Italia 2014

Uitslag 19e etappe Giro d’Italia 2014

En verder:

1983: Betreurde Alberto Fernández bereikt als eerste de top van de Colli di San Fermo

1986: Johan van der Velde schiet raak in negentiende etappe naar Peio

1989: Lech Piasecki is de beste tijdrijder in Riccione, Breukink verovert roze trui

1990: Jonge Mario Cipollini is iedereen te snel af in Udine

1995: Tony Rominger blijft superieur, nu in klimtijdrit naar Selvino

1998: Marco Pantani deelt eerste tik uit in bergetappe naar Piancavallo

2000: Fabrizio Guidi bezorgt nieuwe ploeg Française des Jeux ritzege in Meda

2001: Pablo Lastras zorgt voor Spaanse overwinning in Gorizia

2007: Simoni wint vier jaar later nog eens op de gevreesde Monte Zoncolan

2008: Revelatie Vasil Kiryienka bekroont Giro met solozege op Monte Pora

2009: Philippe Gilbert verlaat Giro d’Italia met ritzege in Anagni

2010: Larsson en Basso zijn de grote winnaars na slottijdrit in Verona

2015: Herboren Aru wint in Sestrière tweede bergetappe in successie

2019: Vluchter Cima verrast topsprinters na ware thriller in Santa Maria di Sala