Dit gebeurde er in de wielerwereld op 28 april dinsdag 28 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 28 april?

2001: Erik Dekker klopt medevluchter Lance Armstrong in Amstel Gold Race

De MKZ-crisis heeft in 2001 haar effect op de Amstel Gold Race: de route wordt gewijzigd en alle fietsen en volgwagens worden vooraf ontsmet. Gestart wordt in Maastricht, waar na een kleine 255 kilometer ook de finish ligt. Lange tijd rijdt een kopgroep vooruit, tot 47 kilometer van het einde alles samenkomt. Even later gebruikt Lance Armstrong een moment van vertwijfeling in het peloton om weg te rijden, ook Eddy Mazzoleni en Erik Dekker maken de oversteek. Op de Keutenberg lost Mazzoleni, waarna de koers uitdraait op een duel tussen Armstrong en Dekker. De Amerikaan wil zijn medevluchter afschudden op de Cauberg, maar die reageert alert. Na een spannende bijna-surplace in de sprint weet Dekker het uiteindelijk zelf af te maken.

2002: Michele Bartoli spurt sneller dan Boogerd en Armstrong in Amstel Gold Race

Een nieuwigheid voor de Amstel Gold Race in 2002, want voor het eerst wordt de klassieker niet zaterdag maar zondag verreden. Michael Boogerd opent de finale met een aanval op de steile Eyserbosweg. Lance Armstrong, Sergei Ivanov en Michele Bartoli kunnen volgen. Fassa Bortolo-ploeggenoten Ivanov en Bartoli spelen het spel vervolgens slim: de Rus valt liefst zes keer aan, terwijl de Italiaan op de sprint wacht. Ook Boogerd en Armstrong slaan de handen ineen en rijden telkens weer het gat dicht. Niemand lukt het om het verschil te maken, waarna Bartoli in de sprint de snelste is. Ivanov maakt op plaats twee het feestje bij Fassa Bortolo compleet.

2010: Pas 20-jarige Peter Sagan etaleert zijn talent in Ronde van Romandië

Peter Sagan tekent als negentienjarige al zijn eerste profcontract, dat hem voor 2010 en 2011 aan Liquigas-Doimo verbindt. Hij is een alleskunner, die in de juniorencategorie op de weg, in de cross en het mountainbiken tot de beste renners ter wereld behoort. De medische staf en de managers van zijn nieuwe ploeg zijn verbluft: nog nooit zagen ze een renner die op zo’n jonge leeftijd al over zoveel fysieke kracht beschikte. Binnen de vier maanden ziet Sagan zijn contract verlengd.

Winnen doet de grote belofte al snel, want zijn eerste prooi in een grote koers is de derde etappe van Parijs-Nice. Twee dagen later brengt hij ook de vijfde rit op zijn naam door na een late aanval het sprintende peloton voor te blijven. Zijn derde profzege behaalt hij in de Ronde van Romandië, waar hij in de eerste rit Francesco Gavazzi en Nicolas Roche afhoudt in de sprint. Sagan verovert tevens de leiderstrui. Later dat seizoen zou hij nog twee etappes winnen in de Tour of California.

2013: Chris Froome sleept zijn eerste eindzege in Ronde van Romandië binnen

Chris Froome is anno 2020 met zeven eindzeges de meest succesvolle actieve ronderenner, maar in 2013 bevindt hij zich pas in de bloei van zijn carrière en moet hij zijn eerste Tour de France nog winnen. De Brit gebruikt de Ronde van Romandië dat jaar als aanvliegroute voor de Tour, waar hij voor het eerst de kopman is bij Team Sky. Interessant gegeven: de vorige twee winnaars van de Zwitserse ronde, Cadel Evans en Bradley Wiggins, wonnen vervolgens de Tour de France.

Froome grijpt op de openingsdag meteen de leiderstrui door de proloog te winnen. In de dagen daarna strijken Gianni Meersman (twee keer) en Ramūnas Navardauskas de dagwinst op. In de koninginnenrit, flink hertekend door het slechte weer, valt Froome aan samen met Simon Špilak. De Sloveen wint de etappe, terwijl de Brit zijn voorsprong uitbreidt. In de afsluitende tijdrit, die wordt gewonnen door Tony Martin, sleept hij vervolgens zijn eerste eindzege in de ronde binnen.

Later dat jaar zou Froome het voorbeeld van Evans en Wiggins volgen en ook de Tour de France voor het eerst op zijn naam schrijven.

2019: Jakob Fuglsang soleert naar winst in Luik-Bastenaken-Luik

Luik-Bastenaken-Luik wordt voor de editie 2019 grondig onder handen genomen. Zo verhuist de finishlijn van Ans naar Luik, waardoor in volle finale de klim van de Saint-Nicolas sneuvelt. Julian Alaphilippe, die Strade Bianche, Milaan-San Remo en de Waalse Pijl al wist te winnen, en Jakob Fuglsang zijn op voorhand de topfavorieten. In tegenstelling tot zijn Franse concurrent wachtte de Deen van Astana echter nog op zijn eerste klassieke overwinning.

Het natte weer zorgt voor een afvalkoers waarin oud-winnaars Dan Martin en Alejandro Valverde er vroegtijdig de brui aan geven. Op Roche aux Faucons voert Fuglsang het tempo op, waardoor Alaphilippe moet afhaken. Michael Woods en Davide Formolo kunnen even volgen, maar eenmaal zij zijn afgeschud, rest de Deen nog slechts een solo naar de finish. Een slippartij doet hem nog bijna de das om, maar hij blijft overeind en stelt zijn eerste wielermonument veilig.

En verder:

1973: Gerben Karstens leidt Vuelta a España na sprintzege in Albacete

1988: Mathieu Hermans wint in Badajoz zijn eerste van zes Vuelta-etappes

2013: Mustafa Sayar pakt eindzege in Turkije (die hij later kwijtraakt na een positieve dopingtest)

2017: Dylan Groenewegen boekt zijn eerste seizoenszege in Yorkshire