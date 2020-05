Dit gebeurde er in de wielerwereld op 22 mei vrijdag 22 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in ons archief en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 22 mei?

2000: Francesco Casagrande leidt na winst in Abetone

De Giro d’Italia is in 2000 het grote doel voor Francesco Casagrande. Hij had de ronde een jaar eerder moeten missen door een dopingschorsing, nadat bij hem een te hoog testosterongehalte was geconstateerd. In de eerste bergrit, met aankomst in skigebied Abetone, maakt de kopman van Vini Caldirola zijn ambities meteen duidelijk. In de klim naar San Pellegrino in Alpe rijdt hij weg uit een kopgroep, waarvan ook titelverdediger Ivan Gotti en Pavel Tonkov, winnaar van de Giro in 1996, deel uitmaken. In een solo van dertig kilometer zet de dan 29-jarige Casagrande de tegenstand op ruim anderhalve minuut achterstand om uiteindelijk de etappezege binnen te slepen. Ook neemt hij de maglia rosa over van José Enrique Gutiérrez. In het klassement volgen Danilo Di Luca en Andrea Noè op de tweede en derde plaats.

Samenvatting 9e etappe Giro d’Italia 2000

Uitslag 9e etappe Giro d’Italia 2000

2003: Gilberto Simoni is eerste winnaar op Zoncolan

In 2003 kent de twaalfde Giro-etappe een primeur: voor het eerst ligt de aankomst bovenop de steile Monte Zoncolan. Daarom verkenden tal van favorieten in de voorbereiding alvast de klim vanuit Sutrio, waar de stijgingspercentages oplopen tot twintig procent. Het wordt een slagveld, zo voorspelt Gilberto Simoni. De Italiaan had een jaar eerder de Giro vroegtijdig moeten verlaten nadat in zijn urine sporen van cocaïne waren aangetroffen – waarvan hij twee maanden later overigens werd vrijgesproken. In de Alpenetappe rijdt de kopman van Saeco al in de roze trui en zou die dag de hoofdrol vertolken: op de slotklim heeft hij aan drie demarrages voldoende om alle concurrenten af te schudden. Aan de finish bedraagt zijn voorsprong op nummer twee Stefano Garzelli ruim een halve minuut, even later gevolgd door Francesco Casagrande en Yaroslav Popovych.

Samenvatting 12e etappe Giro d’Italia 2003

Uitslag 12e etappe Giro d’Italia 2003

2005: Iván Parra wint in Livigno zijn tweede rit op rij

Met de beruchte Stelvio bereikt het peloton in 2005 het dak van de Giro d’Italia. De iconische klim op weg naar aankomstplaats Livigno wordt de zwanenzang van Ivan Basso: door maagproblemen moet de nummer twee in de stand de favorieten al snel laten gaan en zou 42 minuten verliezen. In de kopgroep krijgen de vluchters weinig mee van het malheur van de Italiaan. Iván Parra, een dag eerder al winnaar van de bergetappe naar Ortisei, helpt zijn land- en teamgenoot José Rujano aan de bergpunten op de Stelvio om vervolgens op de Foscagnopas zelf weg te rijden. In zijn solo van ruim twintig kilometer komt de klimmer van Colombia-Selle Italia niet meer in de problemen en stelt zijn tweede dagsucces op rij veilig. Tadej Valjavec wordt op 1:50 tweede, voor Parra’s ploeggenoot Rujano.

Samenvatting 14e etappe Giro d’Italia 2005

Uitslag 14e etappe Giro d’Italia 2005

2010: Vincenzo Nibali zegeviert in Asolo

In 2010 staat het peloton in het weekend van 22 en 23 mei een loodzwaar tweeluik te wachten in de Giro d’Italia: op zaterdag worden de renners over de Monte Grappa gestuurd, een dag later ligt de finish bovenop de Monte Zoncolan. In de klim van de Monte Grappa gaat roze trui Richie Porte kopje-onder. De 25-jarige Australiër verliest de aansluiting met de favorieten en zou aan de meet in Asolo bijna vijf minuten verliezen. Vincenzo Nibali opent de debatten door op zeven kilometer van de top aan te vallen en ziet Ivan Basso, Michele Scarponi en Cadel Evans meeschuiven. In de afdaling etaleert de Italiaan vervolgens zijn capaciteiten als meesterdaler door meer dan een halve minuut weg te rijden. Hij weet zijn voorsprong vast te houden en wint zijn eerste Giro-etappe.

Verslag 14e etappe Giro d’Italia 2010

Samenvatting 14e etappe Giro d’Italia 2010

Uitslag 14e etappe Giro d’Italia 2010

2016: Alexander Foliforov verrast met winst in klimtijdrit

De erelijst van Alexander Foliforov is na zijn vier seizoenen in het profpeloton niet rijkelijk gevuld, hoewel hij als beloftevolle klassementsrenner te boek stond. Toch kan de Rus zeggen dat hij, in tegenstelling tot het gros van het peloton, een Giro-etappe achter zijn naam heeft staan. In 2016 krijgen de renners een klimtijdrit voorgeschoteld op de Alpe di Siusi en roze trui Steven Kruijswijk, Vincenzo Nibali en Esteban Chaves worden tot de favorieten gerekend. Lang voordat zij aan de beurt zijn, mag Foliforov zijn tijd neerzetten en als eerste duikt hij onder het halfuur. Veel renners moeten dan nog finishen, maar de Rus ziet ze stuk voor stuk de tanden stukbijten op zijn tijd. Als ook Kruijswijk zestien honderdsten van een seconde tekort komt, is de buit binnen: het grootste succes uit Foliforovs carrière.

Verslag 16e etappe Giro d’Italia 2016

Samenvatting 16e etappe Giro d’Italia 2016

Uitslag 16e etappe Giro d’Italia 2016

En verder:

2001: Danilo Hondo boekt in Potenza zijn tweede ritzege op rij

2002: Robbie McEwen sprint in Benevento naar tweede ritzege

2004: Serhiy Honchar bewijst zich weer in chronorit in Trieste

2006: Paolo Bettini spurt in Brescia sneller dan Pollack en Förster

2007: Leonardo Piepoli pakt dagsucces op Monte Figogna

2008: Daniele Bennati voltooit in Carpi zijn Giro-hattrick

2009: Mark Cavendish wint in Firenze zijn derde massasprint

2011: Vluchter Mikel Nieve blijft alleen voorop in Gardeccia

2012: Ion Izagirre rondt lange vlucht winnend af in Falzes

2013: Giovanni Visconti dwarsboomt sprinters in Vicenza

2014: Tijdritzege bezorgt Urán en Colombia eerste roze trui ooit

2015: Sacha Modolo wint zijn eerste Giro-rit in nat Jesolo

2018: Rohan Dennis klokt de snelste tijd in Rovereto

2019: Caleb Ewan is de sterkste sprinter in Novi Ligure