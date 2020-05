Dit gebeurde er in de wielerwereld op 2 mei zaterdag 2 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 2 mei?

1982: Adrie van der Poel schrijft Kampioenschap van Zürich op zijn naam

Het Kampioenschap van Zürich is een van die verdwenen pareltjes op de wielerkalender. Deze Zwitserse eendagskoers speelde zich – zoals de naam al doet vermoeden – af in de omgeving van de grootste stad van het Alpenland en werd in 1914 voor het eerst georganiseerd. Op 2 mei 1982 viert de organisatie de 69e editie van de pittige klassieker, grote namen als Tommy Prim, Wladimiro Panizza en een zekere Adrie van der Poel staan aan het vertrek. De Zwitsers rekenen op meerdere kanshebbers voor de overwinning.

Thuisfavorieten Daniel Gisger en Hubert Seiz voelen in de finale de druk om te zegevieren, maar de overwinning gaat die dag naar een renner van DAF Trucks, waar een nog jonge José De Cauwer zijn strepen aan het verdienen is als beginnend ploegleider. Zijn poulain Van der Poel boekt in Zwitserland op 22-jarige leeftijd – in zijn tweede profjaar – de eerste grote klassiekerzege uit zijn carrière. Later volgen nog overwinningen in onder meer de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race. Seiz en Prim mogen die dag mee het podium op als de nummers twee en drie.

Uitslag Kampioenschap van Zürich 1982

1987: Rolf Gölz soleert naar winst in Kampioenschap van Zürich ‘oude stijl’

Rolf Gölz is een beetje een vergeten wielrenner, maar de sterke Duitser was eind jaren tachtig een van de succesvolste coureurs van zijn generatie. De in Bad Schussenried geboren Gölz begon zijn wielerloopbaan in 1985 bij het Italiaanse Del Tongo en wist al snel zijn eerste profzeges te boeken met de Ruta del Sol en de Duitse wegtitel. Twee jaar later is Gölz helemaal op dreef namens de Nederlandse formatie Superconfex-Kwantum. Wat heet, de heuvelspecialist begint als een van de topfavorieten aan het Kampioenschap van Zürich na eindzeges in de Ruta del Sol en de Tour du Haut Var.

De nog altijd maar 24-jarige Gölz beschikt die bewuste dag over wonderbenen en rijdt al snel solo naar de streep. De Duitser komt met één minuut voorsprong als eerste over de streep, maar moet na het overschrijden van de finishlijn worden opgevangen door zijn verzorgers. De kersverse winnaar heeft zojuist ruim zeven uur in loodzware omstandigheden (lees: wind, regen en kou) gefietst en kan amper meer op zijn eigen benen staan. Gölz kan geen woord meer uitbrengen en neemt tijdens de huldiging klappertandend de bloemen in ontvangst, maar is wel de winnaar van een epische editie van de Zwitserse eendagkoers.

Gölz blijkt ook meteen de laatste winnaar van het Kampioenschap van Zürich ‘oude stijl’, aangezien de UCI in 1988 de Wereldbeker in het leven roept en bij het herindelen van de kalender besluit om de wedstrijd te verplaatsen naar augustus. De koers kent nog een aantal fraaie edities en dito winnaars, maar financieel gaat het de organisatie minder voor de wind. De hoofdsponsor trekt zich terug, er ontstaan geldproblemen en de editie van 2007 gaat definitief niet door. Het bleek de definitieve ondergang van de klimkoers. En Rolf Gölz? Die zette in 1993 na enkele mindere jaren een punt achter een veelbelovende carrière.

Uitslag Kampioenschap van Zürich 1987

2010: Alejandro Valverde wint na spannende finale Ronde van Romandië

Een quizvraag: wat is de laatste overwinning van Alejandro Valverde voor zijn schorsing vanwege zijn betrokkenheid bij Operación Puerto? De Spanjaard won op 2 mei 2010 de 64e editie van de Ronde van Romandië na een razendspannende ontknoping in de slotrit van en naar Sion. Michael Rogers beschikt die dag over de beste papieren, maar moet als leider lossen op de laatste klim van de dag. De Australiër ziet Igor Antón, Denis Menchov, Simon Spilak en Valverde steeds kleiner worden en moet zijn meerdere erkennen in de betere klimmers.

Op twintig kilometer van de streep is het verschil tussen Antón en eerste achtervolgers Menchov, Valverde en Spilak nog twintig seconden, bij het ingaan van de laatste kilometer zijn deze renners samen en krijgen we een sprint met vier om de ritzege. Antón trekt al vroeg de spurt op gang, maar het is zijn landgenoot Valverde die als grote slokop naar de etappe- en eindzege sprint. Zijn zeges worden hem later ontnomen na een dopingschorsing, waardoor Anton de ritzege ‘cadeau’ krijgt en Spilak wordt uitgeroepen tot de nieuwe eindwinnaar.

Verslag slotetappe Ronde van Romandië 2010

Uitslag slotetappe Ronde van Romandië 2010

Eindklassement Ronde van Romandië 2010

2015: Moreno Hofland bezorgt LottoNL-Jumbo eerste seizoenszege in Yorkshire

Moreno Hofland staat al een tijdje droog als wielrenner, maar ooit was de Brabander een beloftevolle sprinter in dienst van LottoNL-Jumbo. In 2015 staat hij aan de start van de Tour de Yorkshire en snelt hij naar winst in de tweede etappe van Selby naar York. Hofland is na bijna vier uur koers te snel voor Matteo Pelucchi en Ramon Sinkeldam. Een jonge Dylan Groenewegen eindigt die dag als vijfde, toen nog in dienst van Roompot-Oranje Peloton. We mogen sowieso spreken van een Nederlands getinte uitslag, met ook nog André Looij op een zesde plek.

Waar Groenewegen uitgroeit tot een van de snelste sprinters ter wereld, weet Hofland niet het laatste stapje te zetten naar de absolute top. De 28-jarige renner is inmiddels bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van EF Pro Cycling, na een eerder avontuur bij Lotto Soudal. Hofland werd eerder dit seizoen – toen er nog wél gekoerst werd – tweemaal derde in een etappe van de Herald Sun Tour.

Verslag tweede etappe Tour de Yorkshire 2015

Uitslag tweede etappe Tour de Yorkshire 2015

2019: Jesper Asselman verrast met overwinning in kletsnat Yorkshire

Jesper Asselman was een van de slachtoffers van het verdwijnen van Roompot-Charles eind 2019. De inmiddels 30-jarige Zuid-Hollander won dat jaar op knappe wijze een etappe in de Tour de Yorkshire, maar had de ploegen niet voor het uitkiezen na het stoppen van zijn (voormalige) werkgever. Asselman koos uiteindelijk voor een avontuur op continentaal niveau, bij Metec-TKH, en koerst tegenwoordig met mannen als Dylan Bouwmans, Adne Koster en Rick Ottema.

Exact een jaar geleden verrast Asselman in een kletsnat Yorkshire. Asselman maakt in de openingsrit van de Tour de Yorkshire deel uit van een vroege vlucht. De Nederlandse hardrijder krijgt samen met zijn metgezellen een voorsprong van twee minuten. In het peloton rijden de mannen van Team Ineos en Dimension Data op kop voor een massasprint, maar die komt er uiteindelijk niet in finishplaats Selby. Althans, niet voor de overwinning, aangezien Asselman na een nagelbijtende finale net uit de greep weet te blijven van de aanstormende snelheidsduivels.

Filippo Fortin komt te laat en is tweede, Jonas Van Genechten moet genoegen nemen met de derde plaats. In het spoor van ritwinnaar Asselman balt ook Boy van Poppel zijn vuisten. De zoon van voormalig topsprinter Jean-Paul van Poppel juicht niet om zijn vierde plaats, maar wel om de zege van zijn ploeggenoot. Het was ook meteen de eerste seizoensoverwinning van Roompot-Charles.

Verslag eerste etappe Tour de Yorkshire 2019

Uitslag eerste etappe Tour de Yorkshire 2019

En verder:

1967: Eef Dolman klopt Jan Janssen in Vuelta a España

1976: Theo Smit wint Vueltarit naar Cartagena

1979: Joop Zoetemelk klokt snelste tijd in Vuelta-tijdrit naar Benicasim