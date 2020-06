Dilemma voor Tom Dumoulin: Vuelta of Amstel Gold Race? woensdag 17 juni 2020 om 09:20

De Vuelta of de Ardennenklassiekers? Met andere woorden: extra kilometers in functie van 2021 of eendagskoersen waar hij een goede klik mee heeft. Jumbo-Visma en Tom Dumoulin hebben de beslissing nog niet genomen. “Eerst focus op de Tour. Daarna zien we wel”, vertelt Merijn Zeeman in een podcast op de teamwebsite.

“Of Tom Dumoulin en Primož Roglič de Vuelta rijden? Die optie houden we nog open”, snijdt Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma, het onderwerp aan. “Wat Tom betreft is het een overweging om – na zijn blessure – te kiezen voor extra wedstrijdkilometers. Dat zou zeker een optie kunnen zijn. Aan de andere kant heeft hij ook heel veel gevoel bij Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.”

Jumbo-Visma wilde dit jaar voor het eerst ook Roglič uitspelen in de Waalse Pijl in Luik-Bastenaken-Luik. “Maar nu het programma herschikt is en hij veel minder wedstrijdkilometers zal hebben dan gepland, willen we ook voor hem nog even afwachten hoe we het aanpakken. Maar in eerste instantie gaat alle aandacht naar de Tour en de beslissing of hij al dan niet de Vuelta rijdt, stellen we nog even uit.”