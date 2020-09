Diego Ulissi wint in Differdange en herovert leiderstrui vrijdag 18 september 2020 om 14:30

Diego Ulissi heeft de vierde etappe van de Ronde van Luxemburg op zijn naam geschreven. De Italiaanse kopman van UAE Emirates won in Differdange de sprint van een kopgroep van vier en nam de leiding terug over. Aimé De Gendt werd tweede, Daniel Hoelgaard derde. De vierde plaats was weggelegd voor Tim Wellens.

De heuvelachtige etappe zorgde voor een vermakelijk wedstrijdverloop. In de heuvelzone rondom finishplaats Differdange werd het een spannende strijd tussen de specialisten. Diego Ulissi (UAE Emirates) en Tim Wellens (Lotto Soudal) waren bij het ingaan van de laatste lokale ronde de grote namen in de kopgroep.

Daniel Hoelgaard (Uno-X) wist mee te springen met de Italiaan en de Belg, waarna Aimé Degendt (Circus-Wanty Gobert) in extremis op de Col de l’Europe ook nog de oversteek kon maken uit een achtervolgende groep.

Sprint met vier

De vier gingen vervolgens sprinten om de dagzege. Hoelgaard ging als eerste aan, maar dat bleek te vroeg. Ulissi maakte vervolgens zijn favorietenrol waar. Hij won de rit met een fietslengte verschil voor De Gendt. Wellens moest het doen met de vierde plek in de daguitslag. De eerste achtervolgende groep kwam 15 seconden later over de finish.

Door zijn ritzege en de bijbehorende bonificaties herovert de Italiaanse heuvelspecialist de leiderstrui in Luxemburg. Donderdag moest hij die afstaan aan Eduard-Michael Grosu.