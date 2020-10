Diego Ulissi na ritzege in Giro: “Ons plan werkte perfect” zondag 4 oktober 2020 om 18:16

Diego Ulissi was uitermate blij na zijn ritzege in de Giro d’Italia. De ervaren heuvelspecialist van UAE Emirates maakte het verschil op de finish heuvelop in Agrigento. Hij viel aan, anticipeerde en won vervolgens de sprint van Peter Sagan. “Ons plan werkte perfect”, zei Ulissi na afloop.

“Voor de start van de slotklim had ik tegen Valerio Conti gezegd dat hij een versnelling moest plaatsen om de sprinters te lossen uit het peloton”, aldus Ulissi, die tot in de laatste kilometer geloodst werd door Conti. Vervolgens trok hij ten aanval met Mikkel Honoré in zijn wiel. Peter Sagan sloot nog aan, maar kwam te laat.

“Ik ben heel erg blij met dit succes”, jubelt de 31-jarige Ulissi, die door zijn ritzege ook de paarse puntentrui aan mag trekken in de derde etappe naar de Etna. “En dit is al mijn zevende etappezege in de Giro d’Italia.”

Peter Sagan: “Ik moest te veel krachten verspelen”

Giro-debutant Peter Sagan eindigde in Agrigento op de tweede plaats. Hij wist in extremis nog de sprong te maken naar Ulissi en Honoré. “Ik had kunnen winnen, als ik ze had gegrepen en daarna de sprint had kunnen beginnen. Maar ik moest te veel krachten verspelen om ze te pakken”, beschrijft de Slowaak.

“Meteen daarna begonnen ze te sprinten. Ik deed wat ik kon, maar Diego was sterker. De klim was best lastig omdat het vanaf de voet vol gas ging. Daarom denk ik dat ik wel blij kan zijn met deze tweede plaats”, aldus de renner van BORA-hansgrohe tegen Cyclingnews.