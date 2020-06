Diego Ulissi moet kiezen: Giro d’Italia of Ardennenklassiekers donderdag 4 juni 2020 om 17:12

Diego Ulissi staat binnenkort voor een lastige keuze. De renner van UAE Emirates wil als Italiaan graag deelnemen aan de Giro, maar heeft ook een voorliefde voor de Ardennenklassiekers. “De wedstrijden overlappen elkaar op de nieuwe kalender”, zo vertelt Ulissi in een uitgebreid interview met SpazioCiclismo.

De 103e editie van de Giro d’Italia begint normaal gesproken op 3 oktober en eindigt drie weken later op 25 oktober. De 30-jarige Ulissi won in het verleden al zes etappes in de drieweekse rittenkoers, maar de puncheur twijfelt of hij dit jaar wel aan de start moet staan. Ulissi kijkt namelijk met een schuin oog naar de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

De Waalse Pijl zal op woensdag 30 september worden verreden, slechts enkele dagen voor de start van de Giro. Luik-Bastenaken-Luik vindt plaats op 4 oktober, op het moment dat de Ronde van Italië volop bezig is. Ulissi wil echter ook schitteren op Waals grondgebied, zeker na zijn derde plek in de meest recente editie van de Waalse Pijl.

Moeilijke keuze

“Ik ben al enkele dagen aan het overleggen met de ploeg”, zo vertelt Ulissi. “Het is belangrijk om als Italiaanse renner deel te nemen aan de Giro, maar dan moet ik wel een streep zetten door de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. En ik wil toch ook graag meedoen aan deze klassiekers. Ik ben benieuwd naar de visie van de ploeg.”

Een ding is zeker: de rittenkaper van UAE Emirates zal dit jaar niet aan de start staan van een andere grote ronde. “Ik zal sowieso niet deelnemen aan de Tour de France en Vuelta a España, zelfs als ik besluit om de Giro te skippen. Ik begin mijn seizoen al vrij vroeg en de Vuelta staat pas erg laat op het programma”, aldus Ulissi.

WK wielrennen

De ervaren renner focust zich wellicht op korte rittenkoersen en eendagswedstrijden. En dan hebben we ook nog het WK wielrennen in Aigle en Martigny, al zou de UCI vanwege de coronacrisis overwegen om het wielerevenement te verplaatsen naar het Midden-Oosten. “Ik zal dan waarschijnlijk de Canadese klassiekers rijden ter voorbereiding op het WK.”