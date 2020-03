Diego Ulissi: “De kans bestaat dat het seizoen zal worden gecanceld” dinsdag 17 maart 2020 om 16:12

Diego Ulissi hoopt net als zijn collega’s in het wielerpeloton dat er zo snel mogelijk weer kan worden gekoerst, maar de renner van UAE Emirates houdt ook rekening met een doemscenario. “De kans bestaat dat het seizoen voorbij is, nu vele belangrijke wedstrijden al zijn afgelast”, zo vertelt hij in gesprek met de Italiaanse krant Il Tirreno.

Ulissi verblijft sinds zondag weer in Lugano, Zwitserland, waar hij al enkele jaren een appartement heeft. De 30-jarige renner zat de voorbije weken vast in de Verenigde Arabische Emiraten, aangezien hij – met zijn ploeggenoten van UAE Emirates – in quarantaine zat na het uitbreken van het coronavirus in de UAE Tour en de besmetting van twee teammaats.

Ulissi kijkt terug op een moeilijke periode, ook al omdat hij begin maart niet aanwezig kon zijn bij de geboorte van zijn derde dochter Anna. “Het waren zestien lange en stresserende dagen. Gelukkig heb ik driemaal negatief getest en mocht ik naar huis, maar mijn ploeggenoten Fernando Gaviria en Maximiliano Richeze zijn wel besmet met het virus.”

Over koersen: “Het risico op verspreiding is te groot”

De Italiaanse puncheur kan nu weer plannen maken voor de toekomst, maar het is nog onduidelijk wanneer de renners weer mogen koersen. Zeker is wel dat de aankomende voorjaarsklassiekers, rittenkoersen en de Giro d’Italia niet doorgaan. “Het is echter wel een onvermijdelijke beslissing”, aldus Ulissi. “We moeten nu deze verschrikkelijke pandemie bestrijden.”

“Profwielrenners zijn overal actief en reizen de hele wereld over, waardoor we in aanraking komen met veel mensen en het virus kunnen verspreiden. Het risico op verspreiding is gewoon te groot. Wellicht zal het hele seizoen worden gecanceld, als dat goed is voor onze gezondheid. We moeten rekening houden met een dergelijk scenario”, zo vertelt Ulissi, die mensen oproept zich aan de regels te houden.