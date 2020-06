Deze WorldTour-teams starten in de Tour de l’Ain zondag 28 juni 2020 om 13:24

De organisatie van de Tour de l’Ain (7-9 augustus) heeft bekendgemaakt welke ploegen zullen deelnemen aan de eerstvolgende editie van de Franse rittenkoers. De organisatie liet eerder al weten dat twaalf WorldTour-teams aan de start zullen staan.

Het gaat om de volgende WorldTour-ploegen: Jumbo-Visma, Team Ineos, Team Sunweb, AG2R La Mondiale, Deceuninck-Quick-Step, Israel Start-Up Nation, Groupama-FDJ, Lotto Soudal, Cofidis, UAE Emirates, Trek-Segafredo en Team CCC.

Verder staan er nog zes ProTeams (Total Direct Energie, Nippo-Delko One Provence, B&B Hotels-Vital Concept, Sport Vlaanderen-Baloise, Circus-Wanty Gobert en Arkéa-Samsic) vier continentale ploegen en twee nationale selecties aan het vertrek.

Het belooft een interessante editie van de Tour de l’Ain te worden, aangezien het een van de weinige wedstrijden in Frankrijk is die in voorbereiding op de Tour de France gereden kan worden. Renners als Tom Dumoulin, Primož Roglič, Steven Kruijswijk, Egan Bernal, Nairo Quintana en Bauke Mollema hebben al laten weten te zullen deelnemen.

De Tour de l’Ain werd vorig jaar gewonnen door Thibaut Pinot. De Fransman van Groupama-FDJ is ook dit jaar weer van de partij. De beslissing zal waarschijnlijk vallen in de derde en laatste etappe naar de top van de Grand Colombier.

Deelnemende teams

WorldTour-ploegen (12) : AG2R La Mondiale, Cofidis, Deceuninck-Quick-Step, Groupama-FDJ, Israel Start-Up Nation, Jumbo-Visma, Lotto Soudal, Team CCC, Team Ineos, Team Sunweb, Trek-Segafredo en UAE Emirates

ProTeams (6) : Arkéa-Samsic, B&B Hotels-Vital Concept, Circus-Wanty Gobert, Nippo-Delko One Provence, Sport Vlaanderen-Baloise en Total Direct Energie

Continentale ploegen (4) : St Michel-Auber93, Hagens Berman Axeon, Kometa-Xstra en Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole

Nationale selecties U23 (2) : Duitsland en Zwitserland