Deze artikelen lees je in het najaarsnummer van RIDE

Ride

Deze maand verschijnt het najaarsnummer van RIDE, waarin fietsen over slecht wegdek centraal staat. De herfst- en wintermaanden lenen zich immers bij uitstek voor het opzoeken van paden over onverhard terrein. Bovendien blikken we uitgebreid vooruit op twee evenementen waarbij kasseien een belangrijk onderdeel van het parcours uitmaken: het WK Wielrennen in Vlaanderen en de unieke najaarseditie van Parijs-Roubaix.

In deze 180 pagina’s dikke editie lees je tal van mooie verhalen waar je lekker lang van kan genieten tijdens de steeds langer wordende avonden. Zo gingen we in Andorra op bezoek bij Peter Sagan en volgden we de drievoudig wereldkampioen tijdens zijn hoogtestage richting het WK. Hoe ziet hij zijn kansen in zijn jacht op een vierde regenboogtrui? Over het WK gesproken, het parcours in en om Leuven hebben we alvast voor je verkend. We delen onze ervaringen over de moeilijkheidsgraad en de sleutelmomenten.

Met Wout van Aert spraken we uitgebreid over zijn drie belangrijke afspraken voor het najaar: de WK-tijdrit, de wegwedstrijd en Parijs-Roubaix. Door Niki Terpstra werden we thuis in Noord Holland uitgenodigd, waar hij sprak over zijn passie voor de fiets en zijn uitgebreide fietsencollectie. Joop Zoetemelk kijkt terug op zijn wereldtitel van 1985 in Giavera del Montello. Met de Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout spraken we over de kansen van de Nederlandse selectie op het wereldkampioenschap. WK-thuisrijder Jasper Stuyven legden we een aantal lastige dilemma’s voor.

Verder kijken we vooruit op het aanstaande veldritseizoen, onder meer door een gesprek met Sven Nys en Flanders Classics-baas Tomas Van Den Spiegel over de toekomst van de veldritsport. Daarnaast spraken we met Lucinda Brand, regerend wereldkampioene bij de dames, over haar ambitie om de succesvolle crosswinter van vorig jaar te herhalen. In onze veldritgids lees je alles wat je moet weten om de komende winter niets van de belangrijkste afspraken in de cross te hoeven missen.

Ook materiaal-liefhebbers worden op hun wenken bediend met een uitgebreide reportage over de nieuwe 12-speedgroepen van Shimano, die we als een van de eersten uitgebreid mochten testen. We kijken welke banden het meest geschikt zijn voor gravelrijden, gaan op bezoek bij de Nederlandse wielenbouwer FFWD en bespreken de gravelracer van Van Nicholas, de veelzijdige Merida Scultura Endurance en de nieuwe off-road fietsen van Cannondale.

In ons najaarsnummer is er extra veel aandacht voor fietstoerisme. Naast reportages over de Green Divide en het gloednieuwe gravelevent Flanders Gravel, lees je in de nieuwste RIDE verhalen over de mythische Colle delle Finestre en verrassende routes in onder meer Karinthië, de Dolomieten, Karinthië en de Vaucluse.

Tot slot mag je uiteraard weer vertrouwen op de bijdragen van onze vaste columnisten Thomas De Gendt, Robert Gesink en Richard Plugge. Oftewel: ook de nieuwe RIDE staat weer vol met mooie verhalen over waar iedere wielerliefhebber plezier aan beleeft!.



vanaf 17 september

Het najaarsnummer van RIDE isverkrijgbaar.Wil je er zeker van zijn dat je een exemplaar van het blad in handen krijgt? Bestel dan nu het magazine ! Wanneer je dat doet voor woensdag 8 september, profiteer je van onze earlybird-actie, krijg jeen betaal je

Wil je dit nummer GRATIS ontvangen? Profiteer dan nu van onze abonnee-actie en krijg tijdelijk bij het afsluiten van een jaarabonnement ons najaarsnummer gratis.