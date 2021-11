Desiet Kidane (21) overleden na trainingsongeval

Desiet Kidane, renster van het UCI World Cycling Centre-team, is overleden. De 21-jarige Eritrese werd maandag het slachtoffer van een dodelijk ongeval in Asmara (Eritrea). Ze werd aangereden door een automobilist, terwijl ze aan het trainen was.

Kidane reed in 2018, als laatstejaars juniore, meerdere goede uitslagen bij elkaar. Zo won ze op het Afrikaans kampioenschap in Kigali zowel de individuele tijdrit als de wegkoers. Datzelfde jaar kwam de Eritrese in actie op het WK wielrennen in Innsbruck. In de tijdrit werd ze 28e, op ruim anderhalve minuut van winnares Rozemarijn Ammerlaan. In de wegwedstrijd kwam ze vervolgens als 22e over de streep.

In 2019 trad Kidane toe tot het WCC Team, de profploeg die wordt gerund door de UCI en het World Cycling Centre. Dat seizoen werd ze onder meer elfde in het jongerenklassement van de Luxemburgse ronde Festival Elsy Jacobs en negentiende in de tweede etappe van de Vuelta a Burgos Feminas. Tijdens het Eritrees kampioenschap won ze de individuele tijdrit en werd ze tweede in de wegwedstrijd.

Door de coronapandemie zag Kidane haar jaar 2020 in het water vallen, maar afgelopen seizoen keerde ze terug in koers en reed ze verschillende wedstrijden in België en Frankrijk. Zo verscheen aan de start van de Baloise Ladies Tour. Ook nam ze deel aan het WK wielrennen in Vlaanderen, waar Elisa Balsamo zich tot wereldkampioene kroonde. Onder meer de UCI en het World Cycling Centre staan vandaag stil bij het overlijden van Kidane.

Desiet 💙 With her constant smile, kindness, respect and deep passion for cycling, Desiet Kidane Tekeste 🇪🇷 was a rising young talent who will be greatly missed. Our thoughts are with her family, friends and @WCC_Cycling teammates and coaches during this tragic time. pic.twitter.com/6xve9QDV6i — UCI (@UCI_cycling) November 9, 2021

Desiet Kidane Tekeste 💙 Words can’t express our sadness to hear of the passing of 21 year old UCI WCC athlete, Desiet Kidane Tekeste from Eritrea. We will miss you Desiet. pic.twitter.com/eX9McDPQ69 — World Cycling Centre (@WCC_cycling) November 9, 2021

My heartfelt condolences to the family and friends of Desiet Kidane Tekeste from Eritrea. At only 21 years old, Desiet had a bright cycling career ahead, with her talent, commitment and passion making her a promising star within the @WCC_Cycling team. pic.twitter.com/F6YBgJqIVW — David Lappartient (@DLappartient) November 9, 2021