Derde ritzege Alexandra Manly in Thüringen Ladies Tour

De vierde etappe van de Thüringen Ladies Tour is gewonnen door Alexandra Manly. De Australische van BikeExchange-Jayco was na een heuvelachtige rit van 127 kilometer als eerste aan de finish in Schleiz. Het is voor klassementsleidster Manly al haar derde ritzege van deze ronde.

Een vroege aanvalspoging van Anne van Rooijen (Parkhotel Valkenburg) en Katharina Fox (Maxx-Solar Lindig) had weinig kans van slagen. Daarom bleef het peloton lange tijd bij elkaar tot in de tweede helft van de koers. Dat was het zwaarste deel van de rit met een klim van de tweede categorie en een van de derde, op vijftien kilometer van de finish.

Het peloton dunde in die heuvelzone flink uit, al zat geletruidraagster Alexandra Manly goed van voren. Onder meer Lizzie Holden, Mischa Bredewold, Eva van Agt en Loes Adegeest toonden zich in het offensief, maar konden niet weg geraken. Op de laatste beklimming, die van de Fährklippe, kon ook niemand wegrijden.

Wel probeerde Bredewold in de stroken na de top een kloof te slaan met het uitgedunde peloton, maar haar poging strandde. Daarop plaatste Adegeest een nieuwe demarrage. Zij sloeg een gat van 15 seconden, maar de finale liep nog flink omhoog en daar viel Adegeest stil. Het draaide uiteindelijk uit op een sprint van een groep van ongeveer twintig rensters, waarin Manly zich de snelste toonde. Eerder won ze al de eerste en de derde rit.

De tweede plaats was voor thuisrijdster Ricarda Bauernfeind (Canyon-SRAM Generation), terwijl Marta Lach (Ceratizit-WNT) uit Polen derde werd. Femke Gerritse was op de vierde plek de beste Nederlandse. Sanne Cant eindigde als vijfde en was de beste Belgische.