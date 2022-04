Derde plaats voor Casper van Uden in openingsetappe Tour de Bretagne

Casper van Uden is naar een derde plaats gefietst in de eerste etappe van de Tour de Bretagne, een Franse 2.2-etappekoers. De overwinning ging naar thuisrijder naar Michael Guichard van WB-Fybolia-Morbihan. In de top-10 vinden we ook nog Belg Gianluca Pollefliet (Lotto Soudal U23) en Nederlander Jesse de Rooij (Bike Aid) terug.

De eerste etappe van de Tour de Bretagne, die vorig gewonnen werd door Jean-Louis Le Ny, werd gereden tussen Guenrouët en Sainte-Reine-de-Bretagne. De renners moesten in totaal 162,3 kilometer afleggen over een relatief vlak parcours. Een massasprint was dan ook het scenario dat het meest waarschijnlijk leek op voorhand, maar dat was buiten de plannen van Guichard gerekend.

De Fransman viel aan en kon op die manier de groepssprint ontlopen. De tweede coureur, Arthur Kluckers, finishte op zes seconden van de renner van WB-Fybolia-Morbihan. De derde plaats ging naar Nederlander Van Uden, die uitkomt voor de ontwikkelingsploeg van Team DSM, de vijfde plek was weggelegd voor Belg Gianluca Pollefliet. Ritwinnaar Guichard is vanzelfsprekend ook de eerste leider van de Tour de Bretagne. De Franse rittenkoers loopt nog tot en met zondag 1 mei door.