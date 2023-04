Derde plaats Raymond Kreder in tweede etappe Tour of Thailand

Raymond Kreder heeft op de tweede dag van de Tour of Thailand een podiumplaats behaald. De Nederlandse sprinter van JCL Team UKYO was na 179 kilometer de op een-na-snelste van de pelotonsprint. De zege ging namelijk naar een solerende Dylan Sunderland uit Australië.

Sunderland (St George Continental) maakte deel uit van de vroege vlucht en kwam solo over de finish in de straten van Phra Nakhon Si Ayutthaya. Hij had een kleine twee minuten voorsprong op het peloton, waar Terry Kusuma (nationale selectie Indonesië) de sprint om de tweede plaats won. De 33-jarige Kreder eindigde kort achter hem als derde.

Zaterdag werd de openingsrit van de Tour of Thailand gewonnen door Tegsh-bayar Batsaikhan uit Mongolië. De Aziatische rittenkoers (UCI 2.1) duurt nog tot en met donderdag 6 april.

Bekijk hier de finale van de tweede etappe: