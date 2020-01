Derde overwinning Sebastian Langeveld in Egmond-Pier-Egmond zaterdag 11 januari 2020 om 12:28

Sebastian Langeveld heeft vanochtend de strandrace Egmond-Pier-Egmond gewonnen. Op de Boulevard Noord kwam de EF Education-renner met een ruime voorsprong op de nummer twee Johnny Hoogerland over de finish. Voor Langeveld is dit zijn derde overwinning in deze koers.

Met onder meer Europees kampioen Ivar Slik, Johnny Hoogerland, Lars Boom, Jasper Ockeloen, Laurens ten Dam en Timothy Dupont had de 22e editie van Egmond-Pier-Egmond een aantal sterke strandrenners aan het vertrek. Het eerste woord was echter aan Ward Koster en Job van der Wal, die een halve minuut wegreden bij de rest.

Met eenmaal de wind in de rug opende Sebastian Langeveld de jacht op het leidende koppel en toen hij hen had bijgehaald, ging hij erop en erover. Ockeloen wilde nog in de tegenreactie op de coureur van EF Education First, maar die bleek gevlogen. Na eerdere zeges in 2009 en 2014 was Langeveld opnieuw de beste. Op de erelijst volgt hij Timothy Dupont op.

Bij de vrouwen trok Tessa Neefjes de overwinning naar zich toe.