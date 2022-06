Denz klopt medevluchter Champoussin nipt in bergetappe Ronde van Zwitserland

Nico Denz heeft de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Duitser sprong in het begin van de etappe met vroege ontsnapping en kwam na achttien kilometer klimmen als eerste boven op de Moosalp. In een sprint met vijf klopte Clément Champoussin met minimaal verschil. Bij de favorieten was er weinig spektakel. Jakob Fuglsang behield de leiding in het algemeen klassement.

De afgelopen dagen kregen de renners in de Ronde van Zwitserland al enkele lastige etappes voorgeschoteld, maar in rit zes trok men pas het hooggebergte in. Eerst zouden de renners de Nufenenpas (21,6 km aan 5,0%) moeten bedwingen en daarna volgde de slotklim, de Moosalp (18,0 km aan 6,0%). Hier zou het kaf van het koren gescheiden worden.

Coronagolf

De belangrijkste ontwikkelingen deden zich evenwel vóór aanvang van de rit al voor. Het regende namelijk coronabesmettingen en tal van renners – zelfs hele ploegen – verlieten de ronde. Aleksandr Vlasov zou na zijn ritzege van donderdag in de leiderstrui starten, maar hij was een van de positieve gevallen. Jakob Fuglsang nam de eerste positie in het klassement over.

Met nog 93 renners werd vertrokken vanuit Locarno voor de 179,3 kilometer lange etappe. Elf van hen gingen er in de openingsfase vandoor: Clément Champoussin (AG2R Citroën), Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl), Roland Thalmann (Zwitserse selectie), Nelson Oliviera (Movistar), José Herrada (Cofidis), Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert), Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Nico Denz (Team DSM), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Dion Smith (BikeExchange-Jayco) en de Belg Brent Van Moer (Lotto Soudal). Uiteindelijk wist Michael Matthews in zijn eentje ook de oversteek nog te maken.

Matthews snoept punten mee

De voorsprong van de twaalf betrof meer dan vijf minuten, toen begonnen werd aan de Nufenenpas. Op de top was dit verschil nog iets groter, ondanks dat Astana Qazaqstan in het peloton flink de pees erover legde. Het pak dunde daardoor uit tot veertig man. Vooraan viel alleen Dion Smith weg. Omdat het peloton in de afdaling aanvankelijk wat temporiseerde, begonnen de elf overgebleven koplopers met nog steeds meer dan vijf minuten voorsprong aan de Moosalp. Ondertussen had Matthews overigens een tussensprint gewonnen, waardoor hij de puntentrui zou overnemen van Andreas Leknessund.

Op de laatste beklimming was Michael Matthews de eerste die uit de kopgroep moest lossen. Gelijk in de eerste kilometers ging het gas er namelijk op door een versnelling van Denz. Pacher, Simmons en Masnada sloten aan, waardoor we in eerste instantie vier koplopers kregen. Al snel moest Pacher passen en vervolgens ging ook Simmons eraf. Denz en Masnada bleven dus over, waarbij de Italiaan het merendeel van het werk voor zijn rekening nam. Ondertussen was er in het peloton weinig actie. We zagen enkel een aanval van Alexey Lutsenko, maar de poging van de Kazach liep op niets uit.

Evenepoel kan opnieuw niet mee

Vooraan lag het tempo blijkbaar niet hoog genoeg, want vier kilometer voor het einde keerden twee renners vooraan terug: Herrada en Champoussin. Masnada wilde van alle drie zijn kompanen af en plaatste op drie kilometer een verschroeiende demarrage. Champoussin en Denz konden echter volgen, en Herrada kwam later ook weer terug.

Ongeveer op dit moment moest Remco Evenepoel, net als gisteren, lossen bij de andere klassementsrenners. Ook Stefan Küng kon op een zeker moment niet meer volgen. Even daarvoor was er nog een aanval geweest van Maximilian Schachmann, die even wegreed met Jakob Fuglsang. De poging liep echter op niets uit.

Millimetersprint

Bij de koplopers kwam Simmons in de slotkilometers nog aansluiten, waarna de Amerikaan als eerste de sprint aanging. Champoussin kwam echter al snel over de renner van Trek-Segafredo heen en leek op de weg naar de zege. Maar dat was buiten Denz gerekend, die met een ultieme jump naast de Fransman kwam op de streep. Uiteindelijk bleek de renner van DSM met minimaal verschil te hebben gewonnen.

In het peloton was, naast een prik van Felix Großschartner, niet veel meer te zien. De tenoren vochten nog wel een sprintje uit voor de achtste plaats. Geraint Thomas toonde zich daarin de snelste. Jakob Fuglsang blijft aan de leiding.