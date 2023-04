Denk jij te weten wie Luik-Bastenaken-Luik wint? Zet in en win!

Ad

De voorjaarsklassiekers komen zondag ten einde met Luik-Bastenaken-Luik. In Luik zijn we op zoek naar een opvolger van Remco Evenepoel, die ook zondag weer van de partij is. Samen met TOTO kijken we wie zondag de favorieten zijn voor de overwinning en wat jij kan overhouden aan een juiste voorspelling.

Een tweestrijd lijkt op komst in de Ardennen, als we de quoteringen van TOTO mogen geloven. Na zeges in de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Waalse Pijl is Tadej Pogacar de te kloppen man, maar de verwachting is dat de Sloveen het zondag een stuk lastiger zal krijgen.

Dat heeft alles te maken met de aanwezigheid van Remco Evenepoel, die in Luik zijn laatste wedstrijd voor de Giro d’Italia rijdt. Pogacar is op zijn hoede voor de Belg: “De keren dat we tegen elkaar reden, wist hij altijd te winnen en lag ik heel ver achter.” TOTO geeft je 1,7 keer je inzet terug bij een zege van Pogacar en 3,3 keer je inzet bij een overwinning van Evenepoel.

Mikel Landa, derde in de Waalse Pijl, voorspelde dat de tweestrijd tussen Pogacar en Evenepoel gunstig kan uitpakken voor de schaduwfavorieten. Voor wie dan? Voor Landa zelf bijvoorbeeld, die een quotering van 45 heeft. Ook Ben Healy (30 keer jouw inzet), Mattias Skjelmose (21 keer jouw inzet) en Enric Mas (50 keer jouw inzet) zullen hierop hopen!

En de Nederlanders dan? Wout Poels zal zondag als oud-winnaar proberen om voor de tweede keer La Doyenne te winnen. De Limburger heeft zijn voorjaar op deze dag afgestemd en is een echte dark horse: bij een zege van Poels word je inzet met liefst 350 keer vermenigvuldigd. Een gokje waard!

Let op: alle genoemde quoteringen zijn onderhevig aan veranderingen.

