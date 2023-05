Denk jij te weten wie er wint op Tre Cime Lavaredo? Zet in en win!

Ad

Op vrijdag 26 mei staat de koninginnenrit in de Giro d’Italia op het programma. Boven op de schitterende top van de Tre Cime Lavaredo zullen we na 183 kilometer koers en meer dan 5400 hoogtemeters weten wie de beste renner in deze Giro is. Zien we een nieuwe uppercut van Geraint Thomas? Als we naar de quoteringen op TOTO kijken, zit die kans er dik in.



De etappe op vrijdag brengt de renners liefst drie keer naar een hoogte van meer dan 2000 meter. Eerst is er de Passo Valparola na 112 kilometer, daarna volgen ook nog de loodzware Passio Giau en Tre Cime di Lavaredo (7,2 kilometer aan 7,6 procent). Alsof die klimmen nog niet zwaar genoeg zijn, ligt er tussen de Passo Giau en Tre Cime di Lavaredo ook nog eens de Passo Tre Croci (7,9 kilometer aan 7,2 procent).

In de etappe van dinsdag zagen we dat Joao Almeida en Geraint Thomas de sterkste klimmers in deze Giro zijn. De Portugees en de Brit reden de grote concurrent Primoz Roglic op een flinke achterstand, al liet hij donderdag zien dat er met hem nog steeds rekening moet worden gehouden voor het algemeen klassement. Dat betekent dat er voor de rit van vrijdag veel mogelijk is.

Primoz Roglic doet ondanks zijn mindere dag nog altijd goed mee, en de quoteringen tussen de drie renners ontlopen elkaar niet veel. Met kompaan Sepp Kuss aan zijn zijde, die deze hele Giro al gaten bergop voor Roglic dichtrijdt, heeft Jumbo-Visma een belangrijk steekwapen tijdens de koninginnenrit. Een gokje op de Sloveen kan je bij een euro inzet 3,25 keer opleveren. Bij Almeida en Thomas is dit bedrag (7,50 voor de de coureur van UAE Emirates en en 4,75 voor de INEOS-renner) euro.

Vluchters

Alhoewel de afgelopen keren dat de Giro d’Italia eindigde op Tre Cime Lavarado, het altijd een klassementsrenner was die op de inconische bergketen won, kan een gokje op een vluchter lucratief uitpakken. Einer Rubio, Ben Healy en Brandon McNulty zijn dan de namen die je kunt verwachten. Maar waarom niet een keer kiezen voor Lorenzo Fortunato, die al eens op de Monte Zoncolan won. Als hij wint kun je je inleg met liefst 19 keer vermenigvuldigen.

Wie wint de etappe naar Tre Cime di Lavaredo? Primoz Roglic 3.25 Geraint Thomas 4.75 Joao Almeida 7.5 Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Let op: alle genoemde quoteringen zijn onderhevig aan veranderingen.

