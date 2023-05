Denk jij te weten wie er wint op de Monte Bondone? Zet in en win!

Ad

De slotweek in de Giro d’Italia begint dinsdag met een loodzware rit naar de Monte Bondone. Onderweg moeten de renners meer dan 5000 hoogtemeters trotseren. De favorieten zullen zich hier niet meer verstoppen, als we de quoteringen van TOTO moeten geloven.



De zestiende rit voert de renners van Sabbio Chiese naar de Monte Bondone in 203 kilometer. De slotklim is liefst 21 kilometer lang en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7 procent. In de iets meer dan 180 kilometer voor de voet van de Monte Bondone moeten de renners over nog vier gecategoriseerde beklimmingen.

Spek naar de bek van Primoz Roglic zou je zeggen. De Sloveen van Jumo-Visma liet zich al vaak van zijn beste kant zien in dit soort monsterlijke ritten, onder meer in de Tour van 2020 of de Vuelta van 2021, waar hij het goed deed op de Col de la Loze en Lagos de Covadonga. Als Roglic wint, word je inzet met 3,55 keer vermenigvuldigd.

Omdat de quotering van Roglic niet heel hoog is, kan een gokje op een outsider aantrekkelijk zijn. Naaste concurrent om het roze Geraint Thomas heeft nog een quotering van maar liefst 21 keer, maar voor Joao Almeida krijg je al snel 15 keer je inzet terug. De Portugees staat bekend om zijn sterke slotweken, zo liet hij al in een aantal grote rondes zien. Hetzelfde geldt voor Hugh Carthy, die in 2020 won op de verschrikkelijk steile Alto de l’Angliru. Voor de Brit krijg je maar liefst 20 keer je inleg.

En een Nederlandse favoriet? Die is er ook. Een heel grote zelfs. Thymen Arensman won vorig jaar de Koninginnenrit in de Ronde van Spanje en is bezig aan een opmars in het algemeen klassement. Als zijn slotweek even goed is als die in de Vuelta vorig jaar, dan kan Arensman dinsdag nog wel eens heel ver komen. Met een uitbetaling van 40 keer de inzet is hij zeker een gokje waard.

Wie win de etappe naar Monte Bondone? Primoz Roglic 3.6 Ben Healy 8.75 Thibaut Pinot 12 Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Let op: alle genoemde quoteringen zijn onderhevig aan veranderingen.

