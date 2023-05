Denk jij te weten wie er wint op Crans Montana? Zet in en win!

Ad

De strijd om het algemeen klassement barst vrijdag echt los met de bergrit naar Crans Montana. Alhoewel de top van de Grand Saint-Bernhard vanwege sneeuwval uit het parcours is geschrapt, liggen er nog genoeg hoogtemeters voor de klassementsrenners om elkaar pijn te doen. Bij TOTO is Primoz Roglic de topfavoriet.

Roglic hebben we de afgelopen dagen al meerdere keren in de aanval zien gaan en is erop gebrand om de roze trui over te nemen. Daarnaast heeft Roglic de gewenste etappezege nog altijd niet op zak. Als je geld inzet op een zege van Roglic, dan kan je inleg met 4,25 keer vermenigvuldigd worden.

De concurrentie is echter hevig, zo zagen we onder meer in de rit naar Fossombrone. Toen Roglic aanviel, kon en Geraint Thomas mee met de kopman van Jumbo-Visma. De Brit gaat momenteel aan de leiding in het algemeen klassement, met slechts een paar seconden voorsprong op Roglic. Joao Almeida is als nummer drie in het klassement ook een gevaarlijke klant. Bij zeges van Thomas of Almeida krijg je maar liefst 19 of 23 keer je inzet terug.

De Nederlanders maken vrijdag ook zeker kans op ritwinst. Thymen Arensman gaat deze Giro beter en beter worden, als we zijn vorige rondes als referentiepunt nemen. Inmiddels staat hij negentien in het algemeen klassement en zijn beste weken komen er nog aan. Bauke Mollema heeft dan weer ervaring met winnen op Crans Montana. In 2013 won hij hier een etappe in de Ronde van Zwitserland. Kan hij dit kunstje herhalen? Voor beide coureurs zijn de quoteringen best hoog: 45 keer voor Arensman en 80 keer voor Mollema. Een gokje waard.

Let op: alle genoemde quoteringen zijn onderhevig aan veranderingen.

