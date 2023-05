Denk jij te weten wie er wint in Val di Zoldo? Zet in en win!

Ad

Op donderdag staat er opnieuw een loeizware bergrit op het programma in de Giro d’Italia. In de laatste kilometers van de etappe rijden de renners naar de top van de Alto Zoldo. Denk jij te weten wie er gaat winnen?

In de achttiende etappe staan twee beklimmingen van eerste categorie, twee beklimmingen van tweede categorie en een heuvel van vierde categorie het peloton op te wachten. De Forcella Cibiana (9,5 kilometer aan 7,9 procent) is op 25 kilometer van de finish de zwaarste klim van de dag, waarna ook nog Coi (5,8 kilometer aan 9,7 procent) en de Alto Zoldo (2,7 kilometer aan 6,4 procent) volgen.

De afgelopen twee weken zagen we vaak renners vanuit de vroege vlucht zegevieren. Nico Denz deed het al twee keer, Ben Healy, Einer Rubio en Brandon McNulty een keer. Ook donderdag weer behoren zij tot de kanshebbers. Voor een zege van Healy krijg je bij TOTO bijvoorbeeld 12 keer je inleg terug. Bij McNulty zelfs 50 keer.

De klassementsrenners zullen ook een keer zelf ten aanval moeten trekken. De toekomstige eindwinnaar van deze Giro kan de Giro eigenlijk niet zonder ritzege verlaten. Primoz Roglic is van de klassementsrenners de coureur met de laagste quotering voor een ritzege (zes keer de inzet).

Bij een zege van Geraint Thomas wordt 12 keer de inzet uitgekeerd. De Welshman gaf recentelijk in een interview aan dat hij Thymen Arensman als tactisch steekwapen wil gebruiken in de slotweek, dus waarom niet in deze rit? De Nederlander is zeker een outsider voor de zege. Als hij wint, krijg je maar liefst 80 keer je inzet terug. Zeker een gokje waard!

Wie wint de etappe naar Val di Zoldo? Primoz Roglic 6 Thibaut Pinot 8 Joao Almeida 9 Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Let op: alle genoemde quoteringen zijn onderhevig aan veranderingen.

