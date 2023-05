Denk jij te weten wie er wint in Bergamo? Zet in en win!

Ad

Op zondag staat in de Giro d’Italia de rit naar Bergamo op menu. Een mini-Ronde van Lombardije kunnen we de etappe wel noemen, omdat deze etappe door dezelfde regio gaat en dezelfde type beklimmingen bedwongen moet worden. Samen met TOTO nemen we de kanshebbers onder de loep.

In een rit van 195 kilometer is de beklimming van de Roncola Alto (10 kilometer à 6,7%) een sleutelmoment in de koers. De klim ligt op dertig kilometer van de finish, waarna alleen nog de Colle Aperto (1,3 kilometer à 7,3%) volgt. Op een van deze klimmen zal de etappe worden beslist. De vraag is dan of het de vluchters zijn die hier om de dagzege strijden of de klassementsrenners. In dat eerste het geval, is Ben Healy een grote kanshebber. De Ier liet in de rit naar Fossombrone iedereen al zijn hielen zien en is erop gebrand dat opnieuw te doen. Met een quotering van zeven keer de inzet geldt hij volgens TOTO als de topfavoriet.

Bauke Mollema is een oud-winnaar van de Ronde van Lombardije, dus zaterdag zeker een kanshebber. Alhoewel hij zich deze Giro nog niet van zijn beste kant heeft laten zien, kan hij in deze rit van zijn slimmigheid gebruikmaken om er ergens in een middenstuk tussenuit te muizen. Een gokje op Mollema kan een mooi rendement opleveren. Een zege levert namelijk maar liefst 60 keer de inzet op.

Kijken we toch naar de favorieten voor het algemeen klassement, dan komen we uit bij de bekende namen. Primoz Roglic en Geraint Thomas maken als nummer twee en een zeker kans op de ritzege, terwijl Joao Almeida het explosievere werk ook goed moet aankunnen. Hun quoteringen variëren van 10 tot maar liefst 30 keer de inzet.

