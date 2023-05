Denk jij te weten wie de klimtijdrit op Monte Lussari wint? Zet in en win!

Ad

De afgelopen weken was er een hoop te doen om de Monte Lussari, maar uiteindelijk zullen de renners zaterdag deze monstercol toch moeten bedwingen in een individuele tijdrit. Het is voor de klassementsrenners de laatste kans om het klassement op zijn kop te zetten. Zondag vindt er namelijk alleen nog een vlakke rit in Rome plaats. Op wie moeten we letten? Samen met TOTO zetten we de favorieten nog een keer op een rij.

De klim naar Monte Lussari is met richt een gedrocht van een klim te noemen. In 7,2 kilometer overbrugt deze klim bijna 900 hoogtemeters. Dat is goed voor een stijgingspercentage van liefst 11,2 procent gemiddeld. Om bij deze klim te komen, moeten de renners eerst nog 11 vlakke kilometers vanuit Taravisio overbruggen.

Geraint Thomas is bij het ingaan van deze slottijdrit de leider in het algemeen klassement. Toch is de Brit nog helemaal niet zeker van zijn zaak. In het klassement telt hij maar 23 tellen voorsprong op Primoz Roglic. De vraag is of dat genoeg gaat zijn. Toen landgenoot Pogacar in 2020 de Tour de France won in de afsluitende tijdrit naar La Planche des Belles Filles, wist de Sloveen in een vergelijkbare tijdrit als deze een achterstand van bijna een minuut nog goed te maken. Alles is dus nog mogelijk.

Roglic was na die bewuste tijdrit in 2020 de grote verliezer. De coureur van Jumbo Visma zal erop gebrand zijn om te laten zien dat hij ook vanuit een geslagen positie nog een grote ronde kan winnen. Bij TOTO heeft Roglic een quotering van 2,6 keer de inzet. Dat is een stukje hoger dan Thomas (3,20) en Almeida (5,50), die nog hoger dan hem staan in het algemeen klassement.

Verrassing op til?

In deze tijdrit zal de beste klimmer van het peloton vermoedelijk zegevieren: op een klim als de Monte Lussari zal er namelijk met minuten worden gesmeten. De kans dat iemand anders dan Roglic, Almeida of Thomas zal zegevieren, lijkt klein. De quoteringen zijn daardoor wel des te hoger. Misschien kan toptijdrijder in spe Thymen Arensman wel verrassen. Bij een zege van de sterk rijdende Nederlander word je inleg met liefst 10,50 keer vermenigvuldigd. Een gokje waard!

Let op: alle genoemde quoteringen zijn onderhevig aan veranderingen.

