Denise Betsema na derde plek: “Dit geeft veel vertrouwen” zondag 16 februari 2020 om 17:29

Denise Betsema kende een slechte start in de Vestingcross van Hulst, maar de Texelse wist dankzij een knappe inhaalrace nog als derde te finishen. “Ik kwam nog erg dichtbij de koplopers, maar deze derde plek geeft erg veel vertrouwen”, aldus een opgewekte Betsema na afloop van de cross.

Betsema leek in de slotronde nog aan te sluiten bij Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst, de twee dames die de cross wisten te domineren. “Ik kwam steeds dichter, maar er was vooraan ook strijd en dan ligt het tempo erg hoog. Bovendien wordt elk foutje afgestraft. Als je een specifiek klimmetje niet kunt oprijden, verlies je kostbare seconden.”

En dus moest Betsema genoegen nemen met de derde plaats. “Toch geeft dit erg veel vertrouwen. Ik kijk heel erg uit naar komend weekend”, aldus de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal, die geen al te beste start kende. “Ik stond vandaag een rij naar achteren, waardoor ik van de vierde startrij moest vertrekken.”

“Ik kon gisteren makkelijk opschuiven aangezien het parcours erg breed was. Vandaag was dat een stuk lastiger, gezien de vele bochten en het snellere parcours. Bovendien mis ik wat wedstrijdritme, maar de vorm is hetzelfde als vorig jaar. De concurrentie wordt ook steeds beter. Ik ben al heel blij dat ik de aansluiting kan maken.”