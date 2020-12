Denise Betsema: “Deze overwinning is heel motiverend”

Denise Betsema zit er vaak dichtbij, maar winnen bleek moeilijk voor de Texelse veldrijdster in de afgelopen weken. Zaterdag schoot ze dan eindelijk weer eens raak: “Deze overwinning is heel motiverend.”

Voor de camera vertelt Betsema erg blij te zijn met haar overwinning. “Ik voelde de hete adem van Brand achter me, want ik weet dat ze hard rent. Ik heb geprobeerd op safe te spelen en geen fouten te maken. Op het klimmetje maakte ik dan toch een foutje, maar daarna heb ik hard doorgetrokken. Deze overwinning zat er wel aan te komen, dus het is mooi om het vandaag af te maken.”

De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal moest zaterdag knokken voor de zege, zeker na een valse start. “Er was een valpartij bij de start, dat was sowieso een beetje vreemd. Ik stond nog stil en de rest was weg. Ik heb een beetje gepanikeerd, maar de inhaalrace daarna lukte wel aardig. Het was een parcours waar je veel tijd kon goedmaken op de zandpassages. Dat lag mij wel. ”

“Ik ga altijd voor de overwinning, maar de dames zijn erg aan elkaar gewaard en Brand steekt er momenteel iets bovenuit. De komende wedstrijden worden weer erg spannend, maar natuurlijk ga ik weer voor de overwinning”, eindigt ze.