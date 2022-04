Demi Vollering voor de Waalse Pijl: “Een beetje nerveus”

De Waalse Pijl is een koers waar Demi Vollering bij al haar drie deelnames in de top-10 eindigde. Bij haar debuut in 2019 werd ze vijfde, in 2020 stond ze als derde op het podium en vorig jaar eindigde ze als tiende. “Ik ben wel een beetje nerveus”, zegt de renster voorafgaande aan haar vierde deelname tegen Eurosport/GCN.

“Ik kijk erg uit naar deze wedstrijd”, verklaart Vollering haar nervositeit. “En op dit moment wil ik echt goede wedstrijden rijden, dat zorgt voor wat zenuwen. Maar dat is niet erg, want dan ben je ook wat meer gefocust.” De Nederlandse is een van de topfavorieten voor de zege vandaag. In de laatste weken reed ze al naar een tweede plaats in de Amstel Gold Race en greep ze de overwinning in de Brabantse Pijl.

Vroege start

Vanochtend moest Vollering vroeg op, omdat de start van de vrouwenkoers – in verband met de mannenwedstrijd van vanmiddag – al om 8.35 uur was. “Ik kan nog steeds mijn ontbijt in mijn maag voelen, dus dat is iets minder leuk”, lacht de 25-jarige renster. “Maar het is niet zo erg. Natuurlijk was het beter als het vertrek een uur later was geweest, maar ik vind dit fijner dan heel laat. In dat geval kun je ’s avonds namelijk ook niet meer slapen, omdat je nog steeds zo wakker bent.”