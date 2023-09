vrijdag 22 september 2023 om 18:20

Demi Vollering start op EK met dubbel gevoel: “Heb het rood-wit-blauw nog niet één keer gedragen”

Video Demi Vollering is zaterdag een van de grote favorieten op het EK wielrennen in Drenthe. De Nederlandse, die eerder dit jaar nog de Tour de France Femmes won, leefde op een andere manier toe naar het EK, maar is wel gemotiveerd. “Het is altijd mooi om een extra trui te hebben.”

Vollering kreeg door WielerFlits de vraag gesteld wat deze wedstrijd nog betekent voor haar na al haar zeges dit seizoen. “Deze koers zal mijn seizoen zeker niet breken. Tenzij ik serieus wat breek, dat zou zonde zijn”, lachte Vollering. “Nee, ik heb een heel mooi seizoen achter de rug. Het was meer dan geslaagd. Of ik morgen nu een goede wedstrijd rijd of niet, ik zal het achteraf niet bekijken als een gemiste kans. Maar het zou natuurlijk schitterend zijn om te winnen.”

De Nederlandse ploeg is ook sterk, ziet Vollering. “We hebben een heel sterke ploeg, zeker in de breedte. Lorena Wiebes is er ook bij als uittredend kampioene. Zij is altijd goed hier (op de VAM-berg), ik heb veel vertrouwen dat zij het goed zal doen. Die extra meters zijn ook niet per se in haar nadeel. Er zijn echter wel veel rensters die de VAM-berg moeten aankunnen. Denk maar aan Katarzyna Niewiadoma, die goed was in Romandië, Lotte Kopecky en Cecilie Uttrup Ludwig.”

Luxeprobleem

Stel dat Vollering zaterdag Europees kampioene wordt, heeft ze wel een klein ‘probleem’. De renster van SD Worx is namelijk al Nederlands kampioen en kon door haar leidersplaats in de WorldTour (en een bijhorende leiderstrui) het rood-wit-blauwe tenue nog niet aantrekken. “Hier heb ik best wat over nagedacht”, geeft Vollering mee. “Ik wil wel echt graag een wedstrijd in de rood-wit-blauwe trui rijden. Maar goed, het is een luxeprobleem.”