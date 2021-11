Demi Vollering na winst op NK: “Met veel trots in het rood-wit-blauw trainen”

Demi Vollering is de eerste Nederlands kampioen Gravelracen. Na bijna twee uur versloeg ze Floortje Mackaij in een sprint-a-deux. “Het is mijn eerste nationale titel die ik win en ik ga met heel veel trots in het rood-wit-blauw rijden tijdens mijn trainingen”, klinkt ze opgewekt na afloop.

“Dit was mijn eerste week weer op de fiets”, gaat Vollering verder. “En ik reed ook op een nieuwe fiets van mijn ploeg. Ik vind gravelbiken ontzettend leuk om te doen en ik hoopte hier voor de winst mee te kunnen doen.”

De finale bleek uiteindelijk toch nog tactisch te zijn, legt ze uit. “Ik viel aan vanuit een groep van vier en Floortje kwam aansluiten. Daarna hoorden we dat Lorena Wiebes in de tegenaanval was gegaan, waardoor Floortje niet meer meereed op kop. Alleen ik wilde echt niet hebben dat Lorena aansloot, en dus ben ik blijven rijden. Gelukkig won ik de sprint.”