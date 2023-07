Demi Vollering: “Er was gebrek aan respect voor ons in het peloton”

Demi Vollering begint zaterdag aan een van de twee beslissende etappes in de Tour de France Femmes. De Nederlandse renster moet twaalf seconden zien goed te maken op haar naaste concurrente Annemiek van Vleuten. “Ik moest gisteren op het einde alles geven om erbij te kunnen blijven.”

Vrijdag ging de zege in Frankrijk naar vroege vluchters Emma Norsgaard. Voor Vollering was het een relatief rustige dag, zo vertelde ze aan de NOS na afloop. “Ik moest gewoon de rit overleven en uit de problemen blijven. Het was een chaotische finale en ik wilde per se van voren blijven, dus koos ik het wiel van Lotte (Kopecky, red.). De andere sprinters gingen schouderduwtjes uitdelen om ook dat wiel te pakken, dus verloor ik haar achterwiel wel even.”

“Gelukkig kon ik toch goed gepositioneerd blijven en zat ik op die manier voor de valpartij. Ik hoop dat ik op die manier wat tijd heb gewonnen, want het was een flink knokpartijtje om vooraan te blijven.” Aangezien de valpartij binnen de laatste drie kilometer gebeurde, won Vollering echter geen tijd. De Nederlandse gaf verder nog aan dat de chaos in rit zes enorm was. “Onze andere ploeggenoten geraakten niet vooraan in het peloton. Er was ook wat gebrek aan respect in het peloton, niemand liet ons erdoor. Het is dan een heel gevecht in het peloton.”

Tourmalet

Zelf heeft Vollering zich naar eigen zeggen wat kunnen sparen richting de rit van zaterdag. Dat zal nodig zijn, want dan staat de koninginnenrit op het programma met als kers op de taart de beklimming van de Tourmalet. Een cruciale dag voor het algemeen klassement.