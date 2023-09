maandag 11 september 2023 om 09:55

Demi Vollering eert ‘grootste rivaal’ Annemiek van Vleuten: “Bedankt voor alle mooie duels”

Demi Vollering heeft op sociale media afscheid genomen van Annemiek van Vleuten. De renster van SD Worx noemt Van Vleuten haar ‘grootste rivaal van de afgelopen twee jaar.’ “Wat een carrière heb jij gehad. Je hebt zoveel gewonnen en zoveel mensen geïnspireerd”, schrijft ze onder meer.

Vollering en Van Vleuten vochten de afgelopen jaren veel verbeten duels uit. Dit jaar nog in de Vuelta a España en de Tour de France, vorig jaar onder meer in de Omloop Het Nieuwsblad en weer de Vuelta en de Tour. Waar vorig jaar nog Van Vleuten vaak aan het langste eind trok, waren de rollen in 2023 omgedraaid.

“Bedankt voor alle mooie duels en ook de niet zo mooie duels”, aldus Vollering. “Hopelijk had je een mooie dag in je trainingsgebied met je geliefden en het beste in het volgende hoofdstuk in je leven. Ik zie je snel.”

Vollering was zelf niet bij het afscheid van Van Vleuten in Arnhem. De renster was aanvankelijk wel gestart in de Simac Ladies Tour, maar gaf zaterdag ziek op.