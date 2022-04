Demi Vollering derde in Waalse Pijl: “Het was een slopende wedstrijd”

Demi Vollering kon woensdag niet in de voetsporen treden van haar ploegleider Anna van der Breggen; de kopvrouw van SD Worx zag de winst in de Waalse Pijl gaan naar Marta Cavalli. Zelf werd Vollering derde op de Muur van Hoei. “Het was echt heel zwaar, ik ben helemaal leeg”, vertelde ze aan de NOS.

“Ik weet niet of ik drie keer de Muur van Hoei nou leuker vind”, gaat ze verder. “Het was een slopende wedstrijd. Het ging niet heel hard in het begin, maar in het plaatselijke rondje zitten drie klimmetjes. Met de Muur en de andere, die mega steil en lang is (Côte de Cherave, red.). Iedere keer ga je daar een beetje dood.”

SD Worx had Anna Shackley lange tijd in de kopgroep zitten, maar uiteindelijk draaide het toch uit om een strijd tussen de favorieten. “We waren aan het wachten op de laatste ronde en wilden het daar zwaar te maken. En dat deden we heel goed, maar we deden ook zelf een jasje uit. Ondanks dat denk ik dat het een mooie koers was, zeker de finale.”

Op de laatste keer Muur van Hoei nam Annemiek van Vleuten het initiatief, maar zij werd overvleugeld door Cavalli. Vollering was op achtervolgen aangewezen. “Ik voelde me niet helemaal top. Ik heb liever toch regen in deze wedstrijden, want ik heb last van hooikoorts en merkte dat met ademhalen”, geeft ze aan. “Dat kost toch energie, merk ik. En die energie kan je niet missen in zo’n finale tegen de sterkste meiden van de wereld.”