Démare zet klassiekers op een lager pitje: “Ik wil meer potentiële overwinningen” zaterdag 22 februari 2020 om 14:57

Arnaud Démare staat voor het eerst in jaren niet aan de start van het Vlaamse openingsweekend. De Fransman heeft ervoor gekozen om de UAE Tour te rijden. Dat is niet geheel toevallig. Démare gaat zich in 2020 nog meer richten op sprinten. En dat betekent dat er minder plaats is voor de klassiekers. “Ik wil meer potentiële overwinningen.”

Het betekent dat Démare vaker in wedstrijden aan de start staat waarin de kans groter is dat hij wint. “Daarom ga ik niet naar het Nieuwsblad en naar Kuurne, maar naar de UAE Tour. Ik vind het jammer dat ik deze wedstrijden mis, maar ze geven me niet de kans op succes die ik zou willen. In de UAE Tour kan ik daarentegen met vier sprintetappes vier keer winnen.”

“Ik denk dat dit de beste keuze voor mij is, ook met het oog op de rest van het seizoen”, gaat hij verder op de website van zijn ploeg. “Daar sta ik dus volledig achter. Het is heel simpel: als ik win, dan is dat in een sprint. Ik moet dus meer gaan sprinten. Afgelopen seizoen heb ik minder gewonnen, maar juist daar heb ik veel over geleerd. Ik heb mezelf verteld dat ik me minder moet richten op mijn lievelingswedstrijden, zoals de Omloop het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen, en mezelf meer moet focussen op het sprinten. Uiteindelijk telt alleen een overwinning.”

“Als ik meer klassiekers had gewonnen, dan had ik me daar juist meer op gefocust. Maar aangezien ik mijn overwinningen in het sprinten behaal, ligt daar mijn prioriteit. Het maakt niet uit hoe goed de overwinningen zijn. Als je eenmaal hebt gewonnen, is dat niet meer belangrijk”, aldus Démare, die overigens wel Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix op het programma heeft staan. “Juist deze wedstrijden kunnen in een sprint eindigen.”

Explosiviteit

“Ik ben verder gegaan met de specifieke sprinttrainingen. Ik voel dat ik weer een stap heb gezet deze winter, want ik heb mijn explosiviteit weer terug. Die ben ik de afgelopen jaren misschien wat kwijtgeraakt door krachttrainingen. Nu ik me weer op het sprinten richt, weet ik dat ik ervoor moet gaan en mezelf niet teveel vragen moet stellen,”, eindigt de Fransman, die net is teruggekomen van een hoogtestage in de Sierra Nevada.