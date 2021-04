Démare, Coquard en Bouhanni als kopmannen in Scheldeprijs

Arnaud Démare, Bryan Coquard en Nacer Bouhanni treffen elkaar woensdag in de Scheldeprijs. De drie Franse sprinters zijn bij hun ploegen – respectievelijk Groupama-FDJ, B&B Hotels en Arkéa-Samsic – de kopman in de Belgische sprintersklassieker.

Frans kampioen Démare krijgt in de koers tussen Terneuzen en Schoten zijn vaste sprinttrein mee, met onder meer Ignatas Konovalovas, Tobias Ludvigsson, Ramon Sinkeldam en Jacopo Guarinieri. Antoine Duchesne en Lewis Askey maken de ploeg van Groupama-FDJ compleet.

Bryan Coquard krijgt bij B&B Hotels onder meer steun van thuisrijders Bert De Backer en Jonas Van Genechten, terwijl Nacer Bouhanni bij Arkéa-Samsic met Daniel McLay en Bram Welten aan zijn zijde start.

Afgelopen zondag wist Démare in La Roue Tourangelle zijn eerste seizoenszege te boeken. Hij versloeg in de sprint Bouhanni. Bram Welten was de laatste helper van Bouhanni en werd zelf knap vierde.

Selectie Groupama-FDJ voor de Scheldeprijs 2021 (7 april)

Lewis Askey

Arnaud Démare

Antoine Duchesne

Jacopo Guarnieri

Ignatas Konovalovas

Tobias Ludvigsson

Ramon Sinkeldam

Selectie B&B Hotels voor de Scheldeprijs 2021 (7 april)

Bryan Coquard

Bert De Backer

Jérémy Lecroq

Cyril Lemoine

Julien Morice

Luca Mozzato

Jonas Van Genechten

Selectie Arkéa-Samsic voor de Scheldeprijs 2021 (7 april)

Nacer Bouhanni

Donovan Grondin

Matis Louvel

Daniel McLay

Christophe Noppe

Clément Russo

Bram Welten