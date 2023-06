Degenkolb op de weg terug na ziekte: “Ik wil graag naar de Tour”

Video

John Degenkolb is weer terug in koers. De ervaren Duitser kwam – na een rust- en trainingsperiode – woensdag weer in actie in de proloog van de ZLM Tour. De renner van Team DSM wil zich in de Nederlandse rittenkoers klaarstomen voor de Tour. “Ik droom natuurlijk van een nieuwe Tourdeelname”, vertelde hij voor de camera van WielerFlits.

Degenkolb, die de 38ste tijd wist te klokken in de proloog in Heinkenszand, kijkt uit naar de komende dagen. “Ik heb een lange trainingsperiode achter de rug, met een focus op uithoudingsvermogen en om mezelf klaar te stomen voor het tweede deel van het seizoen. Na Eschborn-Frankfurt (1 mei, red.) werd ik flink ziek en daar moest ik eerst van herstellen. Ik zou eigenlijk de Tro-Bro Léon rijden, maar dat ging niet door.”

Puntjes op de i

“Na een week rust begon ik weer te trainen. Ik ben nu weer klaar om te koersen. Het zal een intense week worden in deze ZLM Tour. Vorig jaar reed ik deze wedstrijd ook en ik kijk er erg naar uit”, vervolgt Degenkolb, die in de vijfdaagse rittenkoers de puntjes op de i wil zetten voor de komende Ronde van Frankrijk. “Ik kan nog geen garanties geven, maar ik droom natuurlijk wel van een nieuwe Tourdeelname.”

“Ik wil zeker naar de Tour. In de Tour wil ik de jongens helpen in de sprints en vechten voor etappezeges. Ik ben niet meer zo explosief en fris als in het verleden. Maar op dagen waarop het ook aankomt op ervaring, kun je nog altijd op me rekenen. Ik wil ook mijn kansen grijpen”, klinkt het ambitieus.