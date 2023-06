Deen Simon Dalby is de beste in bergrit Vredeskoers

Simon Dalby heeft de tweede rit-in-lijn van de Vredeskoers gewonnen. De 20-jarige Deen wist op de slotklim naar Antoine Huby toe te springen en bleek in de slotmeters net wat te sterk voor de Fransman.

De derde etappe van de Vredeskoers was 128 kilometer lang en bevatte de nodige bergen. De finale bestond uit de klim naar Pristresek (9,7 km aan 6,8%) en de slotklim naar Červenohorské Sedlo (7,7 km aan 4,9%).

Lang voordat deze beklimmingen opdoemden, ontstond een kopgroep van vijf. Daarbij een Nederlander, bergtruidrager Mike Schuch, en een Belg, Floris Van Tricht. Zij werden vergezeld door Samuel Kovac (Slowakije), Rafel Pereira Marques (Luxemburg) en Cole Kessler (Verenigde Staten). Het vijftal vergaarde een voorsprong van drie minuten. Toen het gat kleiner begon te worden, ging Van Tricht er vandoor.

Schuch, die normaal uitkomt voor ABLOC CT, en zijn metgezellen werden niet veel later ingerekend. Van Tricht hield nog wat langer stand, maar ook hij werd op de klim naar Pristresekoor in de kraag gevat. Antoine Huby (Frankrijk) en Simone Raccani (Italië) waren de volgenden die het probeerden. Zij kwamen met voorsprong over de voorlaatste beklimming en begonnen samen aan de slotklim naar Červenohorské Sedlo.

Simon Salby zegeviert

Het duo hield sterk stand, maar de andere favorieten zaten hen op de hielen. Uiteindelijk was het Simon Dalby die in de achterhoede over de beste benen beschikte. De 20-jarige Deen wist als enige Huby nog af te remonteren en boekte zo de zege. Huby werd tweede, de Portugees Afonso Eulálio derde. Raccani moest genoegen nemen met een zevende plaats, op vijftien seconden van Dalby.