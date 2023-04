Deelnemers Waalse Pijl 2023

Overzicht

De Waalse Pijl is voor veel renners de ideale voorbereiding om de benen te testen alvast voor Luik-Bastenaken-Luik. Wachten tot de laatste keer Muur van Huy is vaak de beste tactiek om de Waalse Pijl te winnen. Dat was ook vorig jaar het geval, toen versloeg Dylan Teuns de gepensioneerde Alejandro Valverde in de laatste steile meters. Dit zijn de deelnemers van de Waalse Pijl 2023.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

ISRAEL - PREMIER TECH

MOVISTAR TEAM

BORA - HANSGROHE

SOUDAL QUICK-STEP

LOTTO DSTNY

INEOS GRENADIERS

BAHRAIN VICTORIOUS

EF EDUCATION - EASYPOST

GROUPAMA - FDJ

TEAM ARKEA - SAMSIC

TOTALENERGIES

JUMBO-VISMA

UAE TEAM EMIRATES

AG2R CITROEN TEAM

TEAM JAYCO ALULA

INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY

COFIDIS

TREK-SEGAFREDO

UNO-X PRO CYCLING TEAM

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

TEAM DSM

ALPECIN-DECEUNINCK

EQUIPO KERN PHARMA

BINGOAL WB

BURGOS-BH

