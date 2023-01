Deelnemers UAE Tour 2023

Na de twee eerste WorldTour-koersen te hebben afgewerkt in Australië is het tijd voor de UAE Tour. De ronde door de Verenigde Arabische Emiraten is zeven etappes lang. Vorig jaar ging de eindwinst naar de Sloveen Tadej Pogačar. Dit zijn de deelnemers van de UAE Tour 2023.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

SOUDAL-QUICK-STEP

UAE TEAM EMIRATES

BORA-HANSGROHE

LOTTO DSTNY

TREK-SEGAFREDO

TEAM DSM

JUMBO-VISMA

GROUPAMA-FDJ

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

ALPECIN-DECEUNINCK

TEAM ARKEA-SAMSIC

MOVISTAR TEAM

TEAM JAYCO-ALULA

