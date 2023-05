Deelnemers Ronde van Zwitserland 2023

Overzicht

Samen met het Critérium du Dauphiné is de Ronde van Zwitserland dé ideale voorbereidingskoers op de Tour de France. In een door corona geteisterde editie van vorig jaar was het uiteindelijk Geraint Thomas die de eindzege veiligstelde. Dit zijn de deelnemers van de Ronde van Zwitserland 2023.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

JUMBO-VISMA

MOVISTAR TEAM

ALPECIN-DECEUNINCK

COFIDIS

INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY

ISRAEL - PREMIER TECH

AG2R CITROEN TEAM

UAE TEAM EMIRATES

TEAM JAYCO ALULA

TEAM DSM

INEOS GRENADIERS

BORA - HANSGROHE

TUDOR PRO CYCLING TEAM

EF EDUCATION - EASYPOST

